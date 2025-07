Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 2-0: «Καθάρισε» τους Βαυαρούς και πέρασε στα ημιτελικά (vids)

Ματς βγαλμένο από τα νοκ άουτ του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με τους Γάλλους των 9 παικτών να επικρατούν 1-0 των Βαυαρών και να παίρνουν το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Ντουέ (78′) το «χρυσό» γκολ για τους Παριζιάνους, που όπως συνεχίζει να σκοράρει και να αποδεικνύεται σημαντικό παράγοντας για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Ωστόσο, το ματς στιγματίστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Τζαμάλ Μουσιάλα, σε σύγκρουσή του με τον Ντοναρούμα, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45λεπτου, με το μέγεθος του προβλήματος να μην έχει ακόμη γίνει γνωστό, αλλά την ομάδα να επιβεβαιώνει πως πρόκειται για κάτι σοβαρό…

Προσεκτικές και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι φάσεις που θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ. Στο 3ο κιόλας λεπτό, η πρώτη ευκαιρία ήταν για την Παρ, με τον Κβαρατσχέλια να πιέζει ψηλά, να κλέβει μπάλα και να δίνει στον Ντουέ που έκανε το σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Νόιερ.

Η απάντηση της Μπάγερν ήρθε τρία λεπτά μετά, με τον Ολίσε να κάνει το σουτ, αλλά να μπλοκάρει εύκολα ο Ντοναρούμα. Στο 22’ πολύ καλή στιγμή για την Παρί, με το σουτ του Ρουίθ, μέσα από την περιοχή, να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και πέντε λεπτά μετά (27΄), ο Ολίσε απείλησε και πάλι με δυνατό διαγώνιο σουτ εντός περιοχής. Μάλιστα, ο Ντοναρούμα απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

