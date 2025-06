Ίντερ – Φλουμινένσε 0-2: Οι Βραζιλιάνοι έκαναν την έκπληξη και πέρασαν στους «8» (vids)

Η πρώτη έκπληξη των νοκ-άουτ είναι γεγονός. Η Ίντερ ήταν σκιά του εαυτού της για 75 λεπτά και όταν… ξύπνησε ήταν αργά, με την ψυχωμένη Φλουμινένσε να… πετάει στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (2-0).

Οι Βραζιλιάνοι ευτύχησαν να πάρουν προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα. Ο Αρίας έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Κάνο βρέθηκε μόνος του στη μικρή περιοχή και σκόραρε με κεφαλιά για το 1-0 στέλνοντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ζόμερ.

3′ German Cano wastes no time! ⏱@FluminenseFC off to a flying start 🤯🇭🇺

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTFLU pic.twitter.com/QJPdC9RkEl

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2025