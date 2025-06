Εγκατέλειψε ο Τσιτσιπάς με πρόβλημα τραυματισμού (0-2)

Άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο παιχνίδι με τον Βαλεντίν Ρογιέρ, για τον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον, καθώς μετά το τέλος του δεύτερου σετ αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού στη μέση.

Νωρίτερα, ο Ελληνας τενίστας είχε πάρει ιατρικό τάιμ άουτ και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τον φυσικοθεραπευτή, αλλά δεν πόνοι δεν υποχώρησαν και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το παιχνίδι, στο οποίο μέχρι εκείνη την ώρα έχανε με 2-0 σετ (3-6, 2-6).

Η περιπέτεια του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό Γουίμπλεντον αποδείχθηκε σύντομη, με τον τραυματισμό στη μέση να του στερεί τη δυνατότητα να αγωνιστεί και να παλέψει μέχρι τέλους για τη νίκη. Ενα ματς στο οποίο πήγαν όλα στραβά για τον συμπατριώτη μας, που ήταν σκιά του εαυτού του και αυτό ίσως να οφείλεται στις ενοχλήσεις που ένιωθε στη μέση.

Medical time out for Stefanos Tsitsipas.

Issue with lower back area.

Valentin Royer to serve next at 4-1 up in set 2. pic.twitter.com/hXYE6Mh2wp

— edgeAI (@edgeAIapp) June 30, 2025