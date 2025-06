Η «Οδύσσεια» του Νέιθαν Μενσά: Πώς «απέδρασε» από το Ισραήλ ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού

Η θητεία του Νέιθαν Μενσά στον Ολυμπιακό αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη, με τον Καμερουνέζο σέντερ να παίρνει μεταγραφή στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, από όπου έφυγε ακόμα πιο σύντομα.

Ο 27χρονος ψηλός εγκλωβίστηκε στο Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου της χώρας με το Ιράν, με την ιστοσελίδα «sandiegouniontribune.com» να μεταφέρει την περιπέτειά του και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

«Ο Νέιθαν Μένσα καθόταν στο σαλόνι του στον 21ο όροφο. Ήταν 21:30, είχε ανοίξει τις κουρτίνες και φορούσε ακουστικά. Έπαιζε video games, οπότε δεν είχε επαφή με τους εξωτερικούς ήχους. Είδε όμως με την άκρη του ματιού του λάμψεις, δεκάδες λάμψεις, στον ουρανό πάνω από το κέντρο της πόλης.

Το Iron Dome σταματούσε τους πυραύλους στον αέρα, όμως περίπου μισό μίλι μακριά από τον Μένσα, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εξερράγη. Ένιωσε τα παράθυρά του να τρέμουν, το κτίριο να σείεται.

Την επόμενη ημέρα η ομάδα έβαλε τους παίκτες σε ένα ξενοδοχείο εκτός πόλης. Τα βράδια έμεναν στα καταφύγια και την ημέρα κοιμόντουσαν. Την τρίτη ημέρα, η ομάδα μετέφερε τους παίκτες στα σύνορα με την Ιορδανία και εκεί τους έβαλε σε ταξί για το Queen Alia International Airport έξω από το Αμμάν. Τους πήρε πέντε ώρες για να ταξιδέψουν 100 μίλια.

Οι Αμερικανοί μπασκετμπολίστες περίμεναν για οκτώ ώρες στο αεροδρόμιο και η μοναδική πτήση που βρήκαν, ήταν μία της Royal Jordanian στη 1:20 π.μ. με προορισμό το Ντιτρόιτ. Η μόνη διαθέσιμη θέση ήταν στην economy class. Ο Μένσα υπέφερε καθώς έπρεπε να χωρέσει τα 2μ.08 του κορμιού του σε αυτή τη θέση για 12μιση ώρες.

Έφτασε στο Ντιτρόιτ και από εκεί έπρεπε να βρει μόνος του τρόπο για να συνεχίσει μέχρι το Σαν Ντιέγκο. Βρήκε πτήση με όχι και τόσο φθηνό εισιτήριο και περίμενε άλλες οκτώ ώρες για να επιβιβαστεί».

After surviving a missile strike in Tel Aviv, former San Diego State University center Nathan Mensah is back in San Diego. ‘It was scary, it puts you on edge,’ he said. Mensah had been playing for Israeli basketball powerhouse Maccabi Tel Aviv and now prepares to join the Spurs… pic.twitter.com/HUOpDSiOwK

— ghanaspora (@ghanaspora) June 27, 2025