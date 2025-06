«Δεν μπορώ να υποχωρήσω, ακόμα κι αν το τίμημα είναι η ίδια μου η ζωή» είναι το μήνυμα που στέλνει η Δρ. Λάιλα Σουέιφ: κύριος αποδέκτης είναι η Αίγυπτος και ο πρόεδρος της χώρας, Αμπντέλ Φάταχ Αλ Σίσι.

Έχοντας συμπληρώσει οκτώ μήνες και δύο εβδομάδες απεργίας πείνας, η 69χρονη Βρετανο-αιγύπτια καθηγήτρια μαθηματικών βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα του θανάτου.

Είναι ο μόνος τρόπος που της έχει πια απομείνει για να πιέσει για την απελευθέρωση του γιου της και ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλάα Άμπντ Ελ-Φάταχ.

Ζει πίνοντας «μονάχα καφέ, τσάι και με τρία πακέτα άλατα ενυδάτωσης την ημέρα» από την 29η Σεπτεμβρίου του 2024.

Ημέρα που ο γιός της θα έπρεπε να είχε αποφυλακιστεί από τις αρχές της Αιγύπτου. Δεν συνέβη.

Ζώντας μεταξύ Καΐρου και Λονδίνου, η Λάιλα Σουέιφ οργάνωνε τους τελευταίους μήνες διαμαρτυρίες μπροστά από το βρετανικό ΥΠΕΞ σχεδόν κάθε εβδομάδα, ζητώντας την παρέμβασή του Λονδίνου για την τύχη του Αλάα, ενός Βρετανο-αιγύπτιου πολίτη.

Από τα τέλη Μαΐου, ωστόσο, η 69χρονη ακαδημαϊκός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St Thomas’.

Έχει χάσει το 42% του σωματικού βάρους της, ζυγίζοντας 49 κιλά.

Αν και έχει επικίνδυνα χαμηλή αρτηριακή πίεση και χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αρνείται τη θεραπεία γλυκόζης.

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι κινδυνεύει από αιφνίδιο θάνατο.

Μιλάει όχι μόνο ως μητέρα, αλλά και ως ενεργή πολίτης και ακτιβίστρια με βαθιά κατανόηση της έννοιας της δικαιοσύνης.

Χαρακτηρίζει προδοσία τη θεσμική σιωπή μπροστά στην αδικία.

Καταγγέλλει την άγρια καταστολή στη σύγχρονη Αίγυπτο.

«Μην αφήσετε τον θάνατό μου να πάει χαμένος», είπε τις προάλλες στο BBC Radio 4. «Είναι κάτι που με πάθος δεν θέλω να συμβεί»…

There’s no more time for empty promises. #FreeAlaa pic.twitter.com/6qnBt16cEY

Διάσημος μπλόγκερ υπέρ της δημοκρατίας και ακτιβιστής, πατέρας ενός παιδιού, ο 43χρονος Αλάα Αμπντ Ελ-Φάταχ θεωρείται ο πιο εξέχων πολιτικός κρατούμενος στην Αίγυπτο.

Από τα κεντρικά πρόσωπα της εξέγερσης του 2011 -που οδήγησε στην πτώση του καθεστώς του Χόσνι Μουμπάρακ- είχε ήδη

ανακριθεί, τεθεί υπό κράτηση και φυλακιστεί αρκετές φορές μέχρι την τελευταία σύλληψή του, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Αιτία ή αφορμή εν προκειμένω ήταν ένα κείμενο που ανάρτησε στο μπλογκ του και στο Facebook για τα βασανιστήρια στις αιγυπτιακές φυλακές επί της προεδρίας του Αλ Σίσι.

Μεταφέρθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Tora 2, όπου -σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία- ο Αλάα υπέστη βασανιστήρια.

Παρέμεινε υπό κράτηση για δύο χρόνια, μέχρι που το 2021 καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για «διάδοση ψευδών ειδήσεων και υπονόμευση του εθνικού συμφέροντος».

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Αλάα άρχισε τον Απρίλιο του 2022 απεργία πείνας -δεν δεχόταν παρά ένα φλιτζάνι τσάι και μια κουταλιά μέλι την ημέρα- την οποία ενέτεινε, αρνούμενος και το νερό, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής COP27 που φιλοξένησε η Αίγυπτος τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς.

Ξένοι ηγέτες -συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού τότε πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ- δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την αποφυλάκισή του και ο Αλάα σταμάτησε την απεργία πείνας και δίψας.

Όμως τίποτε δεν έγινε για την υπόθεσή του.

Αντίθετα, ενώ ανέμενε την αποφυλάκισή του στις 29 Σεπτεμβρίου του 2024, οι αιγυπτικές αρχές συνέχισαν την κράτηση, αρνούμενες να προσμετρήσουν στην έκτιση της ποινής τα περισσότερα από δύο χρόνια της προφυλάκισής του.

Θα παραμείνει στη φυλακή, ανακοίνωσαν, μέχρι τις 3 Ιανουαρίου του 2027.

Στα τέλη Μαΐου και έπειτα από έρευνα 18μηνών, η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση (WGAD) κατήγγειλε ότι «η σύλληψη, η δίωξη και η φυλάκιση» του Αλάα Αμπντ Ελ-Φάταχ «παραβίασε το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί σαφή προσπάθεια φίμωσης ενός εξέχοντος επικριτή της κυβέρνησης» Σίσι.

Έχουν περάσει πάνω από οκτώ μήνες από την προγραμματισμένη αποφυλάκιση του Αλάα Αμπντ Ελ-Φάταχ.

Παραμένει ωστόσο στο κελί του, παρά το ότι η αιγυπτιακή νομοθεσία ορίζει ότι οι ποινές φυλάκισης ξεκινούν από την ημερομηνία σύλληψης και ότι η προφυλάκιση πρέπει να αφαιρεθεί από τη συνολική ποινή.

Γεγονός που αγνοεί το κράτος.

Με μακρά ιστορία πολιτικού ακτιβισμού, η οικογένεια του Αλάα καταγγέλλει τη μεταχείρισή του ως πολιτικά υποκινούμενη.

Θεωρούν ότι στην παράταση της κράτησής του παίζει ρόλο και η αντιπαράθεση που είχε ο αείμνηστος πια πατέρας του, γνωστός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τον ίδιο τον Αμπντέλ Φάταχ Αλ Σίσι.

Λίγες μέρες πριν από την πτώση του καθεστώτος Μουμπάρακ, ο Αχμέτ Σέιφ Ελ Ισλάμ είχε συλληφθεί. Τον ανέκρινε τότε ο Σίσι. Ο δικηγόρος και ακτιβιστής τον χαρακτήρισε, κατάμουτρα, διεφθαρμένο…

Ο ΟΗΕ και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν χαρακτηρίσει την κράτησή του αυθαίρετη και παράνομη.

Ό,τι ισχύει εν τω μεταξύ για τον Αλάα Αμπντ Ελ-Φάταχ συμβαίνει και με χιλιάδες άλλους πολιτικούς κρατούμενους στην Αίγυπτο, χωρίς σαφείς κατηγορίες ή δίκαιες δίκες.

Στα όρια της απόγνωσης, παγιδευμένοι σε μια σκληρή και αβέβαιη μοίρα, πολλοί κρατούμενοι επιχειρούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Μόνο στη φυλακή Badr 3 καταγράφηκαν 55 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε μόλις 10 ημέρες το 2023, σύμφωνα με οργανώσεις.

Χαρακτηρίζουν την περίπτωση του Αλάα «καθρέφτη» της συστημικής πολιτικής καταστολής, που στόχο έχει τη σίγαση κάθε επικριτικής φωνής στη χώρα.

Μετά από δεκάδες εκκλήσεις για την απελευθέρωσή του με προεδρική χάρη, η τύχη του βρίσκεται πλέον στα χέρια του προέδρου αλ Σίσι.

Το ίδιο ισχύει και με τη ζωή της απεργού πείνας μητέρας του Αλάα.

21 organizations, including EFF, have urged UK PM Keir Starmer: Use every means to secure Alaa Abd el-Fattah’s release https://t.co/ZSqMvnU8qW

— EFF (@EFF) June 3, 2025