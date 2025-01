Οι νέες αρχές στη Συρία συνέλαβαν την Τρίτη τον Άχμεντ αλ-Μανσούρ, τον Αιγύπτιο μαχητή και πρώην μέλος της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), μετά που ανακοίνωσε την ίδρυση κινήματος με στόχο να ανατρέψει το καθεστώς του Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι στην Αίγυπτο.

Ο Μανσούρ ήταν μέλος της HTS και είχε πολεμήσει ενάντια στον στρατό του Μπασάρ αλ-Άσαντ μέχρι την ανατροπή του τον περασμένο μήνα.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τη σύλληψή του:

Former HTS member Ahmed Al-Mansour has been arrested in Syria after encouraging Egyptians to overthrow President Sisi.https://t.co/Itz7YbtWiL

— The New Arab (@The_NewArab) January 16, 2025