Ντεμπούτο με… ξύλο στο Big3: Χάουαρντ και Στίβενσον πιάστηκαν στα χέρια (vid)

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Big3, το οποίο σημαδεύτηκε όμως από μία στιγμή άγριας έντασης με τον Λανς Στίβενσον.

Συγκεκριμένα, οι δύο πρώην ΝΒΑερς έκαναν την πρεμιέρα τους σε ένα από τα πιο γνωστά πρωταθλήματα 3 on 3 του παγκόσμιου μπάσκετ, το Big3 και τα έκαναν… μαντάρα.

Ο Χάουαρντ ήταν πρωταγωνιστής σε μία στιγμή που σημάδεψε τη βραδιά, καθώς πιάστηκε στα χέρια με τον Λανς Στίβενσον και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Dwight Howard and Lance Stephenson get ejected for a scuffle in their @TheBIG3 debuts 🤬 pic.twitter.com/rm6UxgQW9o

— Ballislife.com (@Ballislife) June 14, 2025