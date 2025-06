«Έκλεισε στην Νάπολι ο Ντε Μπρόινε» (pic)

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε οδεύει προς τη Νάπολι, καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία με την πρωταθλήτρια Ιταλίας και απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βέλγος μέσος αποδέχθηκε την πρόταση των «παρτενοπέι» και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα.

