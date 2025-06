Επιβεβαιώθηκε το «μπαμ» – Στη Νάπολι ο Ντε Μπρόινε (pic)

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της παραμονής του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της Νάπολι, ο γνωστός για τις ιδιαίτερες απόψεις του πρόεδρος της ομάδας, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, μίλησε για την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους «Παρτενοπέι», ενώ επιβεβαίωσε παράλληλα και τη μεταγραφή του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ο ισχυρός άνδρας της ιταλικής ομάδας τόνισε ότι η υπόθεση απόκτησης του Βέλγου σταρ, πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τρεις μήνες. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο Αντόνιο Κόντε αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα πίσω από την επιτυχία της Νάπολι και την κατάκτηση του σκουντέτο, αναδεικνύοντας τον ως τον μεγάλο πρωταγωνιστή της σεζόν.

«Τα πράγματα φέτος πήγαν πάρα πολύ καλά και ο Αντόνιο Κόντε ήταν άξιος αφού αντιμετώπισε όλα τα περιστατικά που θα μπορούσαν να τύχουν. Του αξίζουν τα εύσημα για αυτό το σκουντέτο όπου όλες οι ομάδες ήταν δυνατές

Δεν θέλω να μιλήσω για μεταγραφές, θα το σκεφτούμε σε ένα μήνα και όταν διαβάζω όλα τα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω, γελάω. Η επιχείρηση Ντε Μπρόινε ξεκίνησε πριν από τρεις μήνες, αλλά δεν είναι η πιο σημαντική που έχει γίνει ποτέ.

🎙🇮🇹De Laurentiis on De Bruyne:

«The deal began three months ago, but it’s not the most important one I’ve ever done. De Bruyne is a world-class player — we know that — though he’s of a certain age. We’re fully aware that he’s a piece being added to a team that still needs… pic.twitter.com/ekbMAhixrS

— Napoli Zone (@TheNapoliZone) June 4, 2025