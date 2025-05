Ντε Μπρόινε για το μέλλον του: «Μιλάω με αρκετές ομάδες» (pic)

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ανακοίνωσε πριν λίγες εβδομάδες, πως θα αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι και ο Βέλγος μέσος μίλησε για το μέλλον του, έπειτα από τον χαμένο τελικό με την Κρίσταλ Πάλας στο FA Cup.

Ο 33χρονος παίκτης της ομάδας από το Μάντσεστερ, τόνισε πως δεν έχει αποφασίσει που θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του καθώς είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση για τον ίδιο.

Παράλληλα, ο Ντε Μπρόινε στάθηκε και στο αν θα είναι σύλλογος από την Premier League η επόμενη ομάδα του, λέγοντας πως θα παίξει ρόλο και η οικογένεια του.

🚨 Kevin De Bruyne: “I’m speaking to clubs about my future, yes. I want to play good football, whatever the decision”.

“Staying in England? I t depends who comes… I have a family, kids, I have to take care of a decision that suits everybody. The decision is complex”, told Sky. pic.twitter.com/9P68OeOuqu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2025