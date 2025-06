Σεξισμός, ανασφάλειες και συνεντεύξεις που σπάνε κόκκαλα: Η εμβληματική Μπάρμπαρα Γουόλτερς σε νέο ντοκιμαντέρ

Θρύλος της δημοσιογραφίας και πρωτοπόρος, ειδικά για τον τρόπο που διεκδίκησε και καθιέρωσε τη γυναικεία φωνή και παρουσία στα συστημικά media η Μπάρμπαρα Γουόλτερς, η εμβληματική μορφή με την ξανθιά κόμμωση και τις διάσημες συνεντεύξεις που έκαναν τους σταρ να λυγίζουν, αποκαλύπτεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Barbara Walters Tell Me Everything.

To διαθέσιμο στην πλατφόρμα Hulu από τις 23 Ιουνίου ντοκιμαντέρ φωτίζει μια πιο βαθιά – και ενίοτε σκοτεινή – πλευρά της πρωτοπόρου δημοσιογράφου, εξερευνώντας την άνοδό της ως την πρώτη γυναίκα συμπαρουσιάστρια σε βραδινό δελτίο ειδήσεων, τον σεξισμό που αντιμετώπισε στην πορεία και τον αντίκτυπο που είχε η αφοσίωσή της στην καριέρα στην προσωπική της ζωή.

Η Μπάρμπαρα Γουόλτερς, παρά την απίστευτη επιτυχία της, υπήρξε βαθιά ανασφαλής, όπως αποκαλύπτουν φίλοι και συνεργάτες της. Ειδικά σε ό,τι αφορά την εμφάνισή της, η Κέιτι Κούρικ θυμάται να λέει: «Είμαστε τόσο ίδιες: καμία από τις δύο δεν είναι τόσο ελκυστική».

Η ανασφάλεια αυτή, πιθανότατα, πήγαζε από την ταραγμένη παιδική της ηλικία. Μεγάλωσε στη Βοστώνη με έναν πατέρα καλλιτέχνη που διηύθυνε νυχτερινό κέντρο, όπου γνώρισε αστέρες όπως ο Φρανκ Σινάτρα, η Γουόλτερς ήταν μια γυναίκα που ποτέ δεν δέχτηκε κοπλιμέντα.

Ωστόσο, όταν το κέντρο χρεοκόπησε, η οικογένεια έχασε τα πάντα, και η Γουόλτερς αναγκάστηκε να εργαστεί για να συντηρήσει τους γονείς της και την μεγαλύτερη αδελφή της, Τζάκλιν, η οποία αντιμετώπιζε αναπτυξιακές δυσκολίες.

Η Σίνθια ΜακΦάντεν, πρώην ανταποκρίτρια του NBC και φίλη της, δηλώνει ότι η Γουόλτερς «ανέλαβε αυτή την ευθύνη πολύ σοβαρά», καθώς έγινε η μοναδική βιοπορίστρια, αρχικά ως μέλος της συντακτικής ομάδας της εκπομπής Today Show, και μετά ως πρόσωπο μπροστά από τις κάμερες.

«Ο δρόμος της προς την επιτυχία ήταν στρωμένος με λακκούβες και κινδύνους»

Ήταν 1976 όταν το ABC την προσέλαβε ως την πρώτη γυναίκα συμπαρουσιάστρια βραδινού δελτίου ειδήσεων, δίπλα στον Χάρι Ρίζονερ. Αν και φαινόταν ως μια ονειρική θέση, στην πραγματικότητα ήταν εφιαλτική.

Η Γουόλτερς υπέμεινε ατελείωτο εκφοβισμό από το «κλειστό κλαμπ των ανδρών» που μισούσαν να μοιράζονται τα φώτα της δημοσιότητας με μια γυναίκα.

«Ο Χάρι ήταν εντελώς αγενής απέναντί της», λέει η ΜακΦάντεν ενώ το ντοκιμαντέρ δείχνει ότι οι άλλοι άνδρες συνάδελφοι της την είχαν εκτόςκύκλου, η Γουόλτερς εργαζόταν σχεδόν σε συνθήκες απομόνωσης.

«Υπέμεινε ατελείωτο εκφοβισμό από το κλειστό κλαμπ των ανδρών»

«Έμπαινα στο στούντιο, και ο Χάρι καθόταν με τους σκηνοθέτες, και όλοι αστειεύονταν και με αγνοούσαν. Κανείς δεν μου μιλούσε. Δεν υπήρχε καμία γυναίκα στο προσωπικό», είχε πει η ίδια, χαρακτηρίζοντας την περίοδο αυτή ως «την πιο οδυνηρή της ζωής της».

Παρά τις σεξιστικές δυνάμεις που λειτουργούσαν εις βάρος της, η Γουόλτερς αποδείχθηκε μια τρομερή δύναμη στις συνεντεύξεις, με το ταλέντο της να της δίνει δυνατό προβάδισμα. Η Γουόλτερς απέκτησε το δικό της τηλεοπτικό προϊόν, το 1976.

«Έκανε ερωτήσεις που κανείς άλλος δεν τολμούσε», λέει η Όπρα Γουίνφρεϊ στο ντοκιμαντέρ, κάτι που συχνά προκαλούσε εντάσεις και προβλήματα στο δίκτυο.

«Κάποιες από τις συνεντεύξεις της δεν έχουν γεράσει καλά» λέει η ΜακΦάντεν ενώ η Μιντλέρ συμφωνεί ότι «μερικές φορές έμπαινε κάτω από το δέρμα των ανθρώπων».

Σε μία από τις πρώτες συνεντεύξεις του 1976, η Γουόλτερς ρώτησε την Μπάρμπρα Στρέιζαντ: «Γιατί δεν έφτιαξες τη μύτη σου;». Σε μια άλλη συνέντευξη, ρώτησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν αν «είχε δώσει ποτέ εντολή να σκοτωθεί κάποιος».

Κάποτε κοίταξε την Μάρθα Στιούαρτ στα μάτια και της είπε: «Μάρθα, γιατί σε μισούν τόσοι πολλοί άνθρωποι;». Όταν η Μάρθα απάντησε ότι όλοι έχουν ανθρώπους που τους αγαπούν και τους μισούν, η Γουόλτερς της απάντησε: «Όχι, δεν έχουν όλοι ανθρώπους που τους μισούν».

Το 2014, η Γουόλτερς είπε στις Καρντάσιανς, οι οποίες τότε ήταν ανερχόμενες σταρ ριάλιτι αυτό που σκέφτονται πολύ.

«Κανείς δεν έφυγε από μια συνέντευξη της Μπάρμπαρα αλώβητος»

«Δεν παίζετε, δεν τραγουδάτε, δεν χορεύετε, δεν έχετε καν – συγχωρέστε με – ταλέντο» ενώ σε άλλη συνέντευξη, η Τέιλορ Σουίφτ ήταν εμφανώς εκνευρισμένη μαζί της όταν η Γουόλτερς τη ρώτησε για το αν χωρίζει τους συντρόφους της για να γράψει στη συνέχεια τραγούδια για αυτούς. «Κανείς δεν έφυγε από μια συνέντευξη της Μπάρμπαρα αλώβητος» σχολιάζει η ΜακΦάντεν.

Όσοι τη γνώριζαν καλύτερα λένε ότι απλώς έκανε τη δουλειά της. «Δεν έχετε δει ποτέ κάποιον πιο προετοιμασμένο», λέει ο Σλόαν για τη Γουόλτερς που επανεξέταζε συνεχώς τις ερωτήσεις της, γραμμένες σε καρτέλες.

«Και πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι κάνουν ερωτήσεις. Μπορείτε να φανταστείτε να κάθεστε απέναντι στον Κρις Κρίστι, τον τότε κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για πρόεδρος, και να τον ρωτάτε: Δεν είστε πολύ χοντρός για πρόεδρος;. Αλλά αυτά ήταν τα πράγματα που οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν στο σπίτι στους καναπέδες τους ήθελαν πραγματικά να μάθουν».

Κομμάτι της κληρονομιάς της είναι ακριβώς αυτό, το αμείλικτο στιλ των συνεντεύξεων της. Η Γουόλτερς είχε τη δύναμη να επιπλήξει τον νυν Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την έλλειψη ταπεινότητας του και να ρωτήσει την Κόρτνεϊ Λαβ αν έκανε χρήση ναρκωτικών μπροστά στα παιδιά της.

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ η Γουόλτερς ήταν μπροστά από την εποχή της.

«Είχε καταλάβει πριν από όλους ότι οι διασημότητες είναι ειδήσεις, και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Είτε ήταν η εμφάνισή της, είτε η φωνή της, είτε απλώς το γεγονός ότι ήταν γυναίκα, υπήρχαν άνθρωποι που απλά δεν την πίστευαν και της άρεσε να τους αποδεικνύει το αντίθετο», συνεχίζει ο Άιγκερ. «Η δουλειά της ήταν ο έρωτας της ζωής της».

Η Γουόλτερς απεβίωσε το 2022 στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, σε ηλικία 93 ετών. Έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας το 2016, αλλά συνέχισε να αποτελεί πηγή έμπνευσης για επίδοξους δημοσιογράφους.