Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ζημιές από τα ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ).

The russians🇷🇺 attack civilians, homes and civil infrastructure in the Donetsk region relentlessly with artillery, drones and guided aerial bombs. Today the russians🇷🇺 murdered two residents in Illinivka and another person in Kramatorsk. russian🇷🇺state terrorism everyday. pic.twitter.com/mwrRgA3gP0

— FarleyFella (@Farleymarley16) June 2, 2025