Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που καταγράφηκαν μεταξύ 7:00 μ.μ. στις 2 Ιουνίου και 5:30 π.μ. στις 3 Ιουνίου προκάλεσαν πολλαπλές ζημιές στην Πόλη του Μεξικό, κυρίως με τη μορφή πλημμυρών, πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις και μια τεράστια καθίζηση λάσπης. Σε τουλάχιστον 3 σπίτια κατέρρευσαν ολόκληρες προσόψεις.

Οι βροχοπτώσεις ήταν μέτριας έως έντονης έντασης σε ολόκληρη σχεδόν την πρωτεύουσα, επηρεάζοντας και τους 16 δήμους. Πολλά ρεπορτάζ της El Universal του Μεξικό αναδεικνύουν τα δεκάδες προβλήματα.

Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν πλημμύρες σε πλευρικούς δρόμους, κύριους δρόμους ή λεωφόρους και σπίτια. Σχεδόν όλη η Μητρόπολη των 9,2 εκατομμυρίων κατοίκων έχει μετατραπεί σε ποτάμι.

Στο Iztacalco, κρίσιμο σημείο ήταν η οδογέφυρα Río de la Piedad, όπου οι πλημμύρες έφτασαν σε βάθος 1,80 μέτρων και άφησαν 11 οχήματα εγκλωβισμένα. Τουλάχιστον 15 άτομα χρειάστηκε να διασωθούν από το προσωπικό εκτάκτων αναγκών και πολίτες.

Η Ιζταπαλάπα, ένας από τους δήμους που επλήγησαν περισσότερο, ανέφερε τουλάχιστον τέσσερα σοβαρά περιστατικά πλημμύρας. Το πιο αξιοσημείωτο ήταν το συγκρότημα κατοικιών «La Colmena», όπου το νερό έφτασε μέχρι και 1,20 μέτρα στο εσωτερικό των επικλινών σπιτιών. Επίσης, στην Καλθάδα Θαραγόθα , ένα επιβατικό λεωφορείο εγκλωβίστηκε από πλημμύρες ύψους 1,20 μέτρων. 15 άτομα διασώθηκαν με τη βοήθεια φουσκωτών σκαφών.

Vehicle swept away as heavy rains trigger flooding chaos in La Paz #Mexico#Flood #NorthAmerica #LaPaz #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/7RWhGbfaAG

— Earth42morrow (@Earth42morrow) June 2, 2025