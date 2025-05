Πέτγουεϊ: «Αν δεν κερδίσει τον επόμενο αγώνα ο Ολυμπιακός, να περιμένετε πολλές αλλαγές» (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 80-68 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, σε μια εμφάνιση κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, όπου ήταν κατώτερος των περιστάσεων, με αποτέλεσμα να είναι πίσω με 1-0 στη σειρά.

O Mπρεντ Πέτγουεϊ που έχει αγωνιστεί στους Πειραιώτες στο παρελθόν πήρε θέση για όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα μπάσκετ των ερυθρολεύκων.

Ο Αμερικανός ανέφερε στο «X» ότι αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τη νίκη στον δεύτερο τελικό του ΣΕΦ την Κυριακή (1/6), τότε θα υπάρξουν πολλές αλλαγές στην ομάδα. «Αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κερδίσει τον επόμενο αγώνα εντός έδρας, να περιμένετε πολλές αλλαγές την επόμενη χρονιά… ΠΟΛΛΕΣ!!», έγραψε ο Πέτγουεϊ.

If Olympiacos can not find a way to win this next game at home, expect a lot changes in the upcoming year.. A LOT!!

