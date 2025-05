Οι δυνάμεις του Ισραήλ χρησιμοποίησαν διεθνώς απαγορευμένα όπλα για να βομβαρδίσουν τον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ στη Γάζα, κατήγγειλε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου των Μαρτύρων του Αλ Ακσά, την ιατρική εγκατάσταση όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα και οι τραυματίες μετά την επίθεση.

Τα πτώματα έφτασαν στο νοσοκομείο απανθρακωμένα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου στο Al Jazeera.

Ο ίδιος έκρουσε επίσης τον κώδωνα του κινδύνου για το κατεστραμμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Γάζας, δηλώνοντας ότι 22 νοσοκομεία είναι εντελώς εκτός λειτουργίας, με 70.000 παιδιά να κινδυνεύουν με θάνατο λόγω υποσιτισμού και 11.000 ασθενείς να χρειάζονται άμεση θεραπεία, ενώ υπάρχει έλλειψη προμηθειών και φαρμάκων λόγω του αποκλεισμού του παλαιστινιακού θύλακα από το Ισραήλ.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι από τα ξημερώματα της Πέμπτης έχουν σκοτωθεί 64 άνθρωποι. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 37 θύματα.

Η πιο καταστροφική σημερινή επίθεση, κατά την οποία ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ στο κέντρο της Γάζας, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων, όπως αναφέρει η Πολιτική Προστασία της Γάζας. Ο προηγούμενος απολογισμός μιλούσε για 19 θύματα.

Ο αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας, Μοχάμαντ Αλ-Μουγκαγίρ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται και άλλοι έχουν τραυματιστεί από τα πρόσφατα πλήγματα.

Η Oxfam, διεθνής οργάνωση βοήθειας, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «διαγράφει την ίδια τη Γάζα» μέσω της αδιάκοπης στρατιωτικής εκστρατείας και των διαταγών μαζικού εκτοπισμού και κάλεσε τις παγκόσμιες δυνάμεις να ασκήσουν πραγματική πίεση στο Ισραήλ για να άρει την πολιορκία.

Σύμφωνα με την Oxfam, το Ισραήλ εκδίδει μέρα παρά μέρα εντολή εκτοπισμού.

Το timelapse του εκτοπισμού των Παλαιστινίων:

📽 WATCH: This map visualises #Gaza’s systematic erasure.

Since breaking the ceasefire on 18 March, Israel has issued nearly one displacement order every two days.

Find out more 👉 https://t.co/cCjYHWoV42 #CeasefireNow #SaveGaza pic.twitter.com/ypgza5XVKH

