Κλοπ για Άρνολντ: «Άκουσα τις αποδοκιμασίες και έκλεισα την τηλεόραση» (pic)

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ πριν λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από την Λίβερπουλ με προορισμό της Ρεάλ Μαδρίτης. Από τότε τα πράγματα άλλαξαν, μεταξύ των οπαδών των «Reds» και του αμυντικού της ομάδας από το «Άνφιλντ», καθώς από το αγαπημένο παιδί της κερκίδας, δέχτηκε… γιουχαρίσματα.

Στον πρώην προπονητή των «κόκκινων» Γιούργκεν Κλοπ, δεν άρεσε καθόλου η κίνηση των φιλάθλων της Λίβερπουλ, με τον Γερμανό να στέλνει και ένα μήνυμα προς τους οπαδούς, λέγοντας πως έκλεισε την τηλεόραση με το που άκουσε τις αποδοκιμασίες και πως δεν είναι έτσι οι φίλαθλοι των «Reds».

Ο Κλοπ, υπό τις οδηγίες του οποίου ο Άρνολντ εξελίχθηκε σε παγκοσμίου κλάσης ποδοσφαιριστή, εξήγησε πως πράγματι είναι και εκείνος απογοητευμένος με την απόφαση του 26χρονου να αποχωρήσει, χωρίς όμως να ξεχνάει την προσφορά του στον σύλλογο.

🚨 Jurgen Klopp on Trent Alexander-Arnold: “I’m not saying don’t be disappointed he’s leaving… but don’t forget what he’s done for the club”.

“I heard the booing and switched off my TV. I couldn’t have been more disappointed. This isn’t us”. pic.twitter.com/Fx5uDofVeG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025