Διαψεύδει ο ατζέντης του Κλοπ τα περί συμφωνίας με τη Ρόμα

Ο Μάρκ Κοζίτσκι, ατζέντης του Γιούργκεν Κλοπ, μίλησε σε μέσο του εξωτερικού και επεσήμανε ότι το ρεπορτάζ που έχει κυκλοφορήσει σχετικά με πιθανή συμφωνία του Γερμανού προπονητή με τη Ρόμα είναι αναληθές.

Ο ατζέντης του πολύπειρου τεχνικού έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «La Stampa» που τάραξε τα νερά του ποδοσφαιρικού κόσμου αφού υπήρξε αναφορά ότι ο Κλοπ αναλαμβάνει επικεφαλής του πάγκου των «τζιαλορόσι» μετά την αποχώρηση του Ρανιέρι.

🚨 Jürgen Klopp’s agent Mark Kosicke: “Reports on Klopp becoming new AS Roma manager are not true”, told @winwinallsports. pic.twitter.com/281AAv4i8Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025