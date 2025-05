Ένοπλη ομάδα προσκείμενη στη de facto κυβέρνηση της Συρίας επιτέθηκε χθες Τρίτη στη ρωσική αεροπορική βάση Χμάιμιμ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση.

Η βάση, στην παραθαλάσσια επαρχία της Λαττάκειας, μετατράπηκε σε καταφύγιο χιλιάδων ανθρώπων που τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από το κύμα βίας με θρησκευτικά και εθνικά ελατήρια το οποίο άφησε πίσω του πάνω από 1.700 νεκρούς τον Μάρτιο — επρόκειτο κυρίως για μέλη της μειονότητας των αλαουιτών.

Ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, που ανήκει στη μειονότητα αυτή κι ανατράπηκε τον Δεκέμβριο από συμμαχία ριζοσπαστών ισλαμιστών ανταρτών, κατέφυγε στη Ρωσία, σύμμαχό του.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε δίκτυο πηγών στη Συρία, «ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στις νέες αρχές εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της βάσης και ορισμένα μέλη (της) κατάφεραν να παρεισφρήσουν» σε αυτήν.

Η ΜΚΟ, η οποία δεν έδωσε καμιά άλλη διευκρίνιση για την οργάνωση, έκανε λόγο για «συγκρούσεις με βαριά όπλα» και ενεργοποίηση «σειρήνων συναγερμού στο εσωτερικό της βάσης».

BREAKING: Uzbek Jihadists Attack Russia’s Khmeimim Air Base in Syria — 4 Killed, Clashes Ongoing

A jihadist group consisting of Uzbek nationals launched an attack on Russia’s Khmeimim Air Base.

Russian forces stationed at the base responded immediately, killing four of the… pic.twitter.com/SQOyoq1sYF

— Alawite MediaLab (@AlawiteMediaLab) May 20, 2025