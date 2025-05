Δυο άνδρες εκτελέστηκαν χθες Τρίτη από τις αρχές των ΗΠΑ, χώρας όπου σχεδόν οι μισές από τις πενήντα πολιτείες εξακολουθούν να εφαρμόζουν την εσχάτη των ποινών, ενώ τρίτος θανατοποινίτης έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί αύριο Πέμπτη.

Η πολιτεία Ιντιάνα (βόρεια) προχώρησε στη δεύτερη εκτέλεση από το 2009, στη Μίσιγκαν Σίτι.

Στον Μπέντζαμιν Ρίτσι, 45 ετών, είχε επιβληθεί η θανατική ποινή επειδή πυροβόλησε και σκότωσε αστυνομικό, τον Μπιλ Τόνι, κατά τη διάρκεια καταδίωξης μετά την κλοπή αυτοκινήτου σε πρατήριο καυσίμων.

Δείτε σχετική ανάρτηση της Διεθνούς Αμνηστίας που ζητά να καταργηθούν οι εκτελέσεις:

Benjamin Ritchie was executed by the state of Indiana on May 20th. This is one of two executions in the U.S. today. We oppose the death penalty as a violation of the right to life and as the ultimate cruel, inhuman, and degrading punishment, and we will never stop working to… pic.twitter.com/veixLXch0v

— Amnesty International USA (@amnestyusa) May 20, 2025