Γιόκιτς: «Πρέπει να πάρω μια απόφαση για το Eurobasket – Οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες μπύρα»

Οι Ντένβερ Νάγκετς αποκλείστηκαν από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 125-93 και έμειναν εκτός συνέχειας από το ΝΒΑ. Ο Νίκολα Γιόκιτς τόνισε στις δηλώσεις του, ότι θα πρέπει να πάρει μια απόφαση όσον αφορά το Eurobasket 2025, αλλά και πως πρέπει να μιλήσει με τους συμπαίκτες του και τους προπονητές του στην εθνική Σερβίας.

Παράλληλα, ο Σέρβος σέντερ στάθηκε στο πως θα… πνίξει τον καημό του έπειτα από τον αποκλεισμό τον Νάγκετς, με τον Γιόκιτς να λέει πως οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες με μπύρα.

«Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες με έκαναν ακόμα καλύτερο. Έπαιξα για τη χώρα μου, με άλλους παίκτες, με διαφορετικούς κανόνες και αυτό με έκανε πραγματικά ακόμα καλύτερο παίκτη.

Jokic: «The next couple of days is gonna be a lot of beer probably» 🤣 pic.twitter.com/wGyytABVfo

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) May 18, 2025