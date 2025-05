Λίβερπουλ: «Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Φριμπόνγκ»

Ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ με την λήξη της σεζόν, θα αποτελέσει παρελθόν από την Λιβερπούλ και οι «κόκκινοι» φαίνεται πως έχουν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του.

Ο Τζέρεμι Φριμπόνγκ της Μπάγερ Λεβερκούζεν φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Άρνε Σλοτ για την θέση του δεξιού οπισθοφύλακα, καθώς η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτερμπεργκ, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Γερμανούς. Ο 24χρονος έχει ρήτρα 35 εκατομμυρίων στο συμβόλαιό του και μοιάζει έτοιμος να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παίξει για τους πρωταθλητές Αγγλίας.

🚨🔴 Understand Liverpool are seriously pursuing Jeremie #Frimpong. Advanced talks have already taken place.

Following detailed analysis and due to his availability, he is currently one of the top options for #LFC to potentially replace Trent Alexander-Arnold.

Frimpong is… pic.twitter.com/R7CrlFbN8c

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 12, 2025