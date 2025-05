Μετά από 53 χρόνια παραμονής στο διάστημα, ένα σοβιετικό διαστημόπλοιο που σχεδιάστηκε για να προσεδαφιστεί στην Αφροδίτη κατέληξε τελικά στη Γη.

Το σκάφος Kosmos 482, κατάλοιπο της πρώτης Διαστημικής κούρσας, συνετρίβη στον Ινδικό Ωκεανό δυτικά της Τζακάρτας της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos στο Telegram. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ παραμένει ασαφές αν το σκάφος έφτασε στη Γη σε ένα κομμάτι.

Ο Kosmos 482 εκτοξεύτηκε το 1972 και προοριζόταν να αποτελέσει μέρος του προγράμματος Βενέρα της Σοβιετικής Ένωσης που συνέλεγε δεδομένα από την Αφροδίτη, όπως αναφέρει το LiveScience.

Όμως μια δυσλειτουργία στο ανώτερο στάδιο του πυραυλοκινητήρα Soyuz που εκτόξευσε το σκάφος προς τον ουρανό διέκοψε την αποστολή του, αφήνοντας το σκάφος με αρκετή ταχύτητα για να βρεθεί σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.

Τώρα, σε απόσταση μικρότερη των 8.000 χιλιομέτρων από το σημείο όπου εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ του Καζακστάν, το μακρύ ταξίδι του σκάφους έχει επιτέλους τελειώσει.

«Το διαστημικό σκάφος Kosmos-482 έπαψε να υπάρχει, βγήκε εκτός τροχιάς και έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό», έγραψε η Roscosmos στη μεταφρασμένη ανακοίνωση του Telegram. «Η κάθοδος του διαστημοπλοίου παρακολουθήθηκε από το Αυτόματο Σύστημα Προειδοποίησης για Επικίνδυνες Καταστάσεις στο Διάστημα Κοντά στη Γη».

Το Kosmos 482 κατασκευάστηκε ως αδελφό σκάφος του Venera 8, το οποίο εκτοξεύτηκε τον Ιούλιο του 1972 για να γίνει το δεύτερο σκάφος (μετά το Venera 7) που προσεδαφίστηκε στην Αφροδίτη. Μόλις έφτασε εκεί, το Venera 8 εξέπεμψε δεδομένα από την κολασμένη επιφάνεια του πλανήτη για λίγο περισσότερο από 50 λεπτά πριν καεί.

Russian Venus space probe spotted zipping across the skies Kosmos or cosmos 482 , the almost 500 kg probe has since disappeared on every tracking site since early morning of 10/05/2025 #Cosmos482 #Kosmos482 pic.twitter.com/C8pPx5Y2D1

Μετά την αποτυχημένη εκτόξευσή του, ο Kosmos 482 έσπασε σε διάφορα κομμάτια που αποτελούνταν από το κύριο σώμα και τον μηχανισμό προσεδάφισης.

Μέρος του εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης εννέα χρόνια μετά την εκτόξευση, στις 5 Μαΐου 1981, ενώ το σκάφος καθόδου παρέμεινε παγιδευμένο σε μια αργά φθίνουσα τροχιά που διατηρείται για περισσότερα από 50 χρόνια.

Η κατασκευή του για να επιβιώσει στο πέρασμα από την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης σημαίνει ότι αν ανακτηθεί ο μηχανισμός προσεδάφισης βάρους 495 κιλών και ύψους 1 μέτρου θα είναι πιθανότατα «ως επί το πλείστον άθικτη».

Σύμφωνα με μια συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών, τυχόν συντρίμμια από το διαστημόπλοιο σε καλή κατάσταση θα ανήκουν στη Ρωσία.

Η ομαλή προσγείωση του σκάφους αποτελεί ανακούφιση, αλλά οι επιστήμονες πάντα τόνιζαν ότι ήταν απίθανο να βλάψει κάποιον.

«Παρόλο που ο κίνδυνος δεν είναι μηδενικός, είναι πολύ πιο πιθανό ένα άτομο στη Γη να χτυπηθεί από κεραυνό παρά να τραυματιστεί από το Cosmos 482», έγραψε η Aerospace Corporation, ένας ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σε ένα FAQ.

«Εάν παραμείνει άθικτο σε όλη τη διαδρομή μέχρι την επιφάνεια, προβλέπουμε έναν κίνδυνο 0,4 στα 10.000 – ο οποίος εμπίπτει σαφώς στο σημερινό όριο ασφαλείας».

Η επιστροφή του διαστημόπλοιου ανέδειξε τον αυξανόμενο κίνδυνο δυνητικά επικίνδυνων συντριμμιών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον ουρανό μας.

Based on #EUSST analysis & info and no-shows during passes, EU SST confirms that object Cosmos-482 Descent Craft decayed within the last estimated re-entry window (2025-05-10 06:04 UTC ±20 min.). Thank you for following our updates.https://t.co/qrL7e9VMJk #EUSpace #Cosmos482 pic.twitter.com/H2InGadQi0

— EU SST (@EU_SST) May 10, 2025