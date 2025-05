Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης προέβη σε ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό των ελλήνων πρωθυπουργών στην πλατφόρμα Χ στα αγγλικά για την εκλογή του νέου Πάπα:

«Congratulations to Pope Leo XIV. Your leadership comes at a time when the world faces profound challenges but also great opportunities for unity, compassion, and dialogue among peoples and faiths».

«Συγχαρητήρια στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η ηγεσία σας έρχεται σε μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για ενότητα, συμπόνια και διάλογο ανάμεσα σε λαούς και θρησκείες».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Πέμπτη, ο Έλληνας πρωθυπουργός συνάντησε και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ποιος είναι ο Πάπας Λέων ΙΔ

Ο γεννημένος στο Σικάγο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, 69 ετών, υπηρέτησε για δύο δεκαετίες στο Περού, όπου έγινε επίσκοπος και πολιτογραφημένος πολίτης, και στη συνέχεια ανέβηκε στην ηγεσία του διεθνούς θρησκευτικού του τάγματος.

Καθώς πολλοί άνθρωποι αγωνιούν για το αν θα συνεχιστεί η ατζέντα του Πάπα Φραγκίσκου χωρίς αποκλεισμούς ή αν θα επιστρέψει σε μια συντηρητική δογματική πορεία, οι υποστηρικτές του Πρεβόστ τον παρουσιάζουν ως μια ισορροπημένη περίπτωση ανθρώπου.

Ο Μισέλ Φαλκόνε, 46 ετών, ιερέας στο Τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου, του οποίου προηγουμένως ηγείτο ο καρδινάλιος Πρεβόστ, περιέγραψε τον μέντορα και φίλο του ως «αξιοπρεπή».

Είχε την εμπιστοσύνη του Πάπα Φραγκίσκου και παραπλήσια λογική

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ταυτίζεται με τον Φραγκίσκο ως προς τη δέσμευσή του προς τους φτωχούς και τους μετανάστες.

Στον επίσημο ιστότοπο ειδήσεων του Βατικανού, ανέφερε πέρυσι ότι «ο επίσκοπος δεν πρέπει να είναι ένας μικρός πρίγκιπας που κάθεται στο βασίλειό του». Αντίθετα, είπε, ένας εκκλησιαστικός ηγέτης «καλείται αυθεντικά να είναι ταπεινός, να είναι κοντά στους ανθρώπους που υπηρετεί, να περπατά μαζί τους, να υποφέρει μαζί τους».

Ο Πρεβόστ, ο οποίος διορίστηκε από τον Φραγκίσκο το 2023 για να διευθύνει το γραφείο του Βατικανού που επιλέγει και διαχειρίζεται τους επισκόπους σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Χειροτονήθηκε το 1982 σε ηλικία 27 ετών και έλαβε διδακτορικό στο δίκαιο στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Αγίου Θωμά του Ακινάτη στη Ρώμη. Στο Περού υπήρξε ιεραπόστολος, δάσκαλος και επίσκοπος.