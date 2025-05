Δεν είναι αυτό που νομίζεις: Επιστήμονες πιστεύουν ότι ανακάλυψαν το μυστικό της επιτυχίας των Στιβ Τζομπς και Μπιλ Γκέιτς

Στο ερώτημα «τι κοινό έχουν οι Στιβ Τζομπς, Μπιλ Γκέιτς και Μαρκ Ζούκερμπεργκ;» η απάντηση μοιάζει πιο εύκολη και από μαθηματικά της Α’ δημοτικού. Και οι τρεις θεωρούνται από τους κορυφαίους και καινοτόμους CEO στον κόσμο της τεχνολογίας – είναι οι άνθρωποι που είδαν το μέλλον και άλλαξαν τον κόσμο με τις δημιουργίες τους.

Τα brand τους θεωρούνται συνώνυμο της πρωτοπορίας και τις επιτυχίας, έχοντας εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον πλανήτη και ακόμα περισσότερους νέους που θέλουν να βαδίσουν στα βήματά τους. Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι άλλο: ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που τους έκανε να ξεχωρίσουν και τους οδήγησε στην κορυφή;

Εδώ κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά, καθώς οι απαντήσεις διαφέρουν ανάλογα από τη σκοπιά που το βλέπει ο καθένας. Τα ηγετικά στοιχεία; Αναμβισβήτητα. Το όραμα; Σίγουρα. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσαν τις ιδέες τους; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.

Ωστόσο, πλέον, οι επιστήμονες θεωρούν ότι έχουν μια διαφορετική απάντηση, που τους οδήγησε στον δρόμο της επιτυχίας: και οι τρεις τους ήταν/είναι αριστερόχειρες.

Μια ομάδα ερευνητών στο Donald G Costello College of Business πραγματοποίησε μια έρευνα, αναλύοντας περισσότερους από 1.000 CEO ανάμεσα σε 472 μεγάλες εταιρείες. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στους αριστερόχειρες και στην καινοτομία, αλλά και των υψηλότερων αποδόσεων των εταιρειών τους.

«Οι αποφάσεις των CEO μπορούν να διαμορφωθούν από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι οικογενειακές εμπειρίες, ακαδημαϊκό υπόβαθρο, επαγγελματικές αποφάσεις και πολλά ακόμα – στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο φάσμα εμπειριών που διαμορφώνει αυτό που είναι» δήλωσε ο καθηγητής Λονγκ Τζεν.

