Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο που εκμισθώνει η SOS Méditerranée, διέσωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 108 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφος 11 μηνών, στ’ ανοικτά της Λιβύης, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η μη κυβερνητική οργάνωση μ’ έδρα τη Μασαλία, στη νότια Γαλλία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @SOSMedIntl).

Early this morning, the #OceanViking spotted from the bridge two overcrowded fiberglass boats in the Libyan SRR.

108 people, including an 11-month-old baby were rescued by our team. Many suffered from exhaustion and seasickness, requiring urgent care from our medical team. pic.twitter.com/4Ym0TEcGDF

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) May 5, 2025