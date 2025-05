Πιθανό θεωρείται το ενδεχόμενο ο δεύτερος γύρος της ψηφοφορίας στην Bundestag για την εκλογή του Φρίντριχ Μερτς ως καγκελάριου να διεξαχθεί ήδη σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών ΜΜΕ.

Για την επανάληψη της διαδικασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και μέχρι τώρα η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) είχε απορρίψει την πρόταση για νέα ψηφοφορία απόψε, προκρίνοντας την επιλογή της αυριανής συνεδρίασης της ολομέλειας.

Πριν από λίγη ώρα ωστόσο μεταδόθηκε ότι θα μπορούσε τελικά να συμφωνήσει σε μια νέα ψηφοφορία ήδη απόψε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Εξετάζουμε το εάν μπορούμε να ψηφίσουμε απόψε για δεύτερη φορά. Ελπίζω ότι απόψε θα μπορέσουμε ήδη να αποκαλέσουμε τον Φρίντριχ Μερτς ‘καγκελάριο’», δήλωσε πριν από λίγο ο γενικός γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν.

Νωρίτερα σήμερα ο Μερτς απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 316 βουλευτών επί συνόλου 630 στην Buhdestag.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Friedrich Merz received 310 votes in a secret ballot, falling short by six votes of the 316 needed for a majority to be elected chancellor. Here’s how that unexpected development unfolded in parliament: pic.twitter.com/c6ewlokQcL

— DW News (@dwnews) May 6, 2025