Ελεύθερος αφέθηκε ο 16χρονος που συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση ενόπλου που πυροβόλησε και σκότωσε τρεις ανθρώπους την περασμένη Τρίτη στο κέντρο της Ουψάλα, στη Σουηδία.

Ο εισαγγελέας Αντρέας Νάιμπεργκ που έχει αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση δήλωσε σήμερα ότι ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά συνελήφθησαν τρεις άνδρες. «Υποβαθμίστηκαν οι υποψίες που βάρυναν τον 16χρονο κατά τη διάρκεια της προσωρινής του κράτησης» δήλωσε.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο ίδιος, χθες συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 25 και 35 ετών αντιστοίχως για «υποκίνηση σε φόνο» και ένας τρίτος 20 ετών περίπου, ο οποίος συνελήφθη στη διάρκεια της νύχτας ως ύποπτος για φόνο.

Τα τρία θύματα, ηλικίας 15 έως 20 ετών, σκοτώθηκαν αργά το απόγευμα της Τρίτης σε κομμωτήριο της πανεπιστημιακής αυτής πόλης, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων βόρεια της Στοκχόλμης, συγκλονίζοντας τους κατοίκους της.

Three people killed in a shooting at a hair salon in Uppsala, Sweden. Police are investigating it as a murder and are hunting for the suspect who fled on an electric scooter. #SwedenShooting #Uppsala #GUNviolence pic.twitter.com/4FEmR4tADf

