Φενερμπαχτσέ: Έκλεισε τον Μίκαελ Γιαντούνεν (pic, vid)

Ο Μίκαελ Γιαντούνεν πρέπει να θεωρείται παίκτης της Φενέρμπαχτσε, αφού σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντρέα Καλτσόνι, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Φιλανδός φόργουρντ άνηκε φέτος στην Παρί και σε 25 περίπου λεπτά συμμετοχής, έχει 7.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και μία ασίστ ανά παιχνίδι, με το PIR του να είναι στπ 9.5.

✅✍️Mikael Jantunen will be a new player of Fenerbahçe Beko.

2-year contract. Done deal!#EuroLeague #FenerbahceBeko #Fenerbahce pic.twitter.com/uQKsaXNOPW

