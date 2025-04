Φρέντι Μέρκιουρι, Μάικλ Τζάκσον, ένα λάμα και μια άκυρη συνεργασία – «Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Οι δύο αείμνηστοι θρύλοι της μουσικής ήταν αμοιβαίοι θαυμαστές – ο Τζάκσον πρότεινε μάλιστα στους Queen να κυκλοφορήσουν το Another One Bites the Dust ως single. Το 1982 ο Μάικλ Τζάκσον είχε μόλις κυκλοφορήσει την επιτυχία του Thriller και ο Φρέντι Μέρκιουρι ήθελε να κινηθεί περισσότερο προς μια χορευτική κατεύθυνση, οπότε συνεργάστηκαν σε τρία κομμάτια στο home studio του Τζάκσον στο Encino της Καλιφόρνια.

Αλλά κανένα από τα ντουέτα αυτού του δυναμικού διδύμου – Victory, State of Shock και There Must Be More to Life Than This – δεν ολοκληρώθηκε για να ενταχθούν στο ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του Μέρκιουρι, Mr. Bad Guy, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 40 χρόνια, στις 29 Απριλίου 1985.

O Μέρκιουρι μιλάει για τη συνάντηση με τον Τζάκσον

Το λάμα του Τζάκσον, ο Λούι, έκανε τον Μέρκιουρι να αποχωρήσει

«Νομίζω ότι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν ο Μάικλ έφερε το λάμα του στο στούντιο» δήλωσε αποκλειστικά στη New York Post ο Τζο Μπαρτ – ο οποίος έπαιξε μπάσο στο Mr. Bad Guy.

«Νομίζω ότι ο Φρέντι κατά κάποιο τρόπο δυσανασχέτησε με αυτό».

Ο Μέρκιουρι τηλεφώνησε στον μάνατζερ των Queen, Τζιμ «Μαϊάμι» Μπιτς, για να τον βοηθήσει να αποδράσει από το στούντιο. «Ο Μέρκιουρι μου τηλεφώνησε και μου είπε: ‘Μαϊάμι, αγαπητέ μου, μπορείς να έρθεις εδώ; Πρέπει να με βγάλεις από εδώ, ηχογραφώ με ένα λάμα»» θυμήθηκε ο Μπιτς στο ντοκιμαντέρ του 2012 «Freddie Mercury: The Great Pretender».

Ο Μέρκιουρι στη συνέχεια έβαλε μια σόλο εκδοχή του There Must Be More to Life Than This στο Mr. Bad Guy και ο Τζάκσον κατέληξε να ηχογραφήσει το State of Shock με τον Μικ Τζάγκερ για το Victory του 1984, το τελευταίο άλμπουμ με τα αδέρφια του.

Οι δικές του αποφάσεις

Όλα αυτά ήταν μέρος της δημιουργικής ελευθερίας που απολάμβανε και βίωνε για πρώτη φορά ο Μέρκιουρι στο πρώτο του σόλο πρότζεκτ – χωρίς συμβιβασμούς. «Απλά έκανε κάτι που του άρεσε από τα βάθη της καρδιάς του … αυτό που ήθελε να είναι, χωρίς να τον πείσουμε να κάνει ίσως λίγο περισσότερες κιθάρες, ή λίγο περισσότερο από αυτό ή περισσότερο από εκείνο» δήλωσε ο Ρέινχολντ Μακ, ο οποίος έκανε την παραγωγή του Mr. Bad Guy.

«Ήταν απλά σαν, ‘Αυτό είναι, έτσι το θέλω’».



Αν και ο Μέρκιουρι είχε ηχογραφήσει προηγουμένως δύο τραγούδια με το ψευδώνυμο Larry Lurex που κυκλοφόρησαν το 1973 και συνέβαλε με το Love Kills στο soundtrack της ταινίας Metropolis το 1984, το Mr. Bad Guy ήταν η πρώτη του πραγματική σόλο δήλωση, αφού οδήγησε τους Queen σε φονικά ύψη με κλασικά τραγούδια όπως τα Somebody to Love, We Are the Champions και, φυσικά, το Bohemian Rhapsody.

Το LP γεννήθηκε σε μια εποχή που οι διασπασμένοι και τσακωμένοι Queen βρίσκονταν σε παύση μετά το Hot Space του 1982. «Νομίζω ότι ήθελε απλώς να ανοίξει λίγο τα φτερά του, γιατί υπάρχουν πολλοί συμβιβασμοί που πρέπει να κάνεις όταν είσαι με ένα συγκρότημα» δήλωσε ο Φρεντ Μαντέλ, ο οποίος έπαιξε πλήκτρα στο Mr. Bad Guy αφού είχε περιοδεύσει με τους Queen και είχε δουλέψει στο The Works του 1984.

«Και νομίζω ότι απλά ήθελε να κάνει κάτι όπου θα μπορούσε να παίρνει τις δικές του αποφάσεις».

«Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά τεκμηριωμένο ότι έκανε πολύ clubbing, σύχναζε καθημερινά σε μπαρ», δήλωσε ο Μπαρτ, ο οποίος είχε σχέση με την πρώην αρραβωνιαστικιά του Μέρκιουρι, Μέρι Όστιν

Νίκησε η χορευτική μουσική και το groove

Ο Μέρκιουρι ήθελε να εξερευνήσει περισσότερο το disco-rock groove του Another One Bites the Dust του 1980, το οποίο συνεχίστηκε στο Hot Space, αλλά οι υπόλοιποι Queen δεν το ήθελαν. «Δεν τους άρεσε αυτό ως συγκρότημα πάρα πολύ», δήλωσε ο Mack, ο οποίος άρχισε να συνεργάζεται με τους Queen στο The Game του 1980.

«Νομίζω ότι το άλμπουμ Hot Space είχε αρχίσει να παίρνει αυτό το χορευτικό πράγμα που αγαπούσε, και μεταξύ αυτού και του Brian May, κιθαρίστα των Queen, η ένταση είχε επεκταθεί», είπε ο Μπαρτ, ο οποίος έπαιξε στο Man Made Paradise.

Όμως, ζώντας στο Μόναχο – όπου διατηρούσε σχέση με τον εστιάτορα Ουίνφριντ Κιρχμπέργκερ- και εξερευνώντας την εκεί σκηνή των γκέι κλαμπ, ο Μέρκιουρι ήταν έτοιμος να βγει στην πίστα. «Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά τεκμηριωμένο ότι έκανε πολύ clubbing, σύχναζε καθημερινά σε μπαρ», δήλωσε ο Μπαρτ, ο οποίος είχε σχέση με την πρώην αρραβωνιαστικιά του Μέρκιουρι, Μέρι Όστιν, εκείνη την εποχή.

«Θέλω να πω, όλη η χορευτική σκηνή του άρεσε πολύ» είπε ο Μακ. «Του άρεσαν τα grooves και, ξέρετε… ο Μάικλ Τζάκσον κάποτε είπε ‘τον μισώ. Μισώ και τον Prince. Επειδή είναι τόσο καλοί»».

Η επανένωση των Queen

Ο Μέρκιουρι συνεργάστηκε επίσης με τον Ροντ Στιούαρτ και τον Τζεφ Μπεκ στο Another Piece of My Heart, ένα άλλο κομμάτι που δεν κυκλοφόρησε ποτέ στο Mr. Bad Guy. «Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό να το κάνουμε», δήλωσε ο Μακ.

Παρόλο που ο Μέρκιουρι θα κυκλοφορούσε στη συνέχεια ένα συλλογικό άλμπουμ με την τραγουδίστρια της όπερας Μονσεράτ Καμπαγιέ, το Barcelona, το Mr. Bad Guy θα ήταν το μοναδικό σόλο LP του.

Ένα από τα ντουέτα του με τιν Τζάκσον, το There Must Be More to Life Than This, κυκλοφόρησε τελικά στο Queen Forever του 2014.

Ενώ το Mr. Bad Guy, το οποίο ο Μέρκιουρι αφιέρωσε «στον γάτο μου Τζέρι – επίσης στον Τομ, τον Όσκαρ και την Τίφανι, και σε όλους τους εραστές των γατών σε όλο το σύμπαν» – βρήκε τον τραγουδιστή να ξεπερνάει τους Queen, δεν ήταν ποτέ γραφτό να αποχωριστεί το συγκρότημα που τον έκανε θεό της ροκ.

Στην πραγματικότητα, μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, το συγκρότημα έδωσε την εμβληματική του εμφάνιση στο Live Aid.

«Ένιωσα ότι ήταν σαν τέσσερα αδέρφια, πραγματικά» είπε ο Μάντελ, ο οποίος έπαιζε στο συγκρότημα του Έλτον Τζον εκείνη την εποχή. «Νομίζω ότι απλά ήθελαν λίγο χρόνο να ξεκουραστούν».

«Το να αφήσουμε τους Queen δεν ήταν ποτέ στα χαρτιά» πρόσθεσε ο Μακ. «Αλλά νομίζω ότι το Mr. Bad Guy είναι ένα καλό άλμπουμ».

*Με στοιχεία από nypost.com