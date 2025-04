F1: O Πιάστρι πήρε τη νίκη στη Σαουδική Αραβία

Το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο πέμπτος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ξεκίνησε επεισοδιακά αλλά εξελίχθηκε σε έναν μονόλογο του Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren.

Ο Πιάστρι πήρε με πειστικότατο τρόπο τη νίκη στη Σαουδική Αραβία και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Διαβάστε επίσης: Ροντινέι: Ένας Βραζιλιάνος από τα… Καμίνια

OSCAR PIASTRI WINS IN JEDDAH!! 🏆

The McLaren driver clinches the victory from Max Verstappen in P2 and Charles Leclerc in P3 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/WD1DhdRe3H

— Formula 1 (@F1) April 20, 2025