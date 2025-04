Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτη ότι σκότωσαν ηγετικό στέλεχος του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύοντας αεροπορικό βομβαρδισμό στη νότια Βηρυτό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο ισραηλινός βομβαρδισμός στη νότια Βηρυτό ήταν ο δεύτερος στην πρωτεύουσα από την Παρασκευή

«Το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χεζμπολάχ που κατηύθυνε πρόσφατα μέλη της Χαμάς και τα βοήθησε στον σχεδιασμό μεγάλης και άμεσης τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον ισραηλινών πολιτών», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας.

Στην ανακοίνωση, που δεν διευκρινίζει ποιο ήταν το πρόσωπο που μπήκε στο στόχαστρο, τονίζεται πως αναλήφθηκε «δράση για να εξαλειφθεί και να αποτραπεί η απειλή».

Ο ισραηλινός βομβαρδισμός στη νότια Βηρυτό ήταν ο δεύτερος στην πρωτεύουσα από την Παρασκευή, έπειτα από μήνες ανήσυχης ηρεμίας στη λιβανική μητρόπολη, αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ — οι δυο πλευρές έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις της.

Θα χτυπά «παντού»…

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε την Παρασκευή πως ο στρατός του θα εξαπολύει πλήγματα «παντού στον Λίβανο», εναντίον «κάθε απειλής», έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του βόρειου Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου, για τις οποίες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης. Η Χεζμπολάχ διέψευσε πως επρόκειτο για δικές της ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ