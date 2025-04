Νέα σενάρια για Βαγιαννίδη και Σπόρτινγκ Λισαβόνας (pics)

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμία συνάντηση για τον Γιώργο Βαγιαννίδη, με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας παρότι το χθεσινό (31/3) πρωτοσέλιδο της «A’Bola» έλεγε ότι θα γίνει συνάντηση των δύο ομάδων, άλλα όπως φαίνεται διαψεύστηκε.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της «Record» αναφέρει πως το ενδιαφέρον για τον διεθνή άσο των «πρασίνων» παραμένει από πλευράς «λιονταριών», ωστόσο δεν έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη από την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Παναθηναϊκός φέρεται να απέρριψε πρόταση της Σπόρτινγκ.

Το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «A’Bola»:

Há zero razões para arriscar perder Florentino para o clássico. O jogo em casa com o Farense pode ser abordado com outras opções. Até pode ser um teste à condição física de Renato. Jogar com Tino frente ao Farense e com Renato frente ao FCP é que não faz sentido. Vagiannidis é um… pic.twitter.com/o372VOWQTh — Bruno Francisco (@BrunoFrancisc89) March 31, 2025

Η απόφαση της ομάδας της Λισαβόνας για την απόκτηση δεξιού μπακ είναι ειλημμένη, αφού οι προσπάθειες ενίσχυσης στη θέση τον Ιανουάριο έπεσαν στο κενό.

Το δημοσίευμα της «Record»:

Τα «λιοντάρια», με γεμάτο πορτοφόλι μετά και την επικείμενη πώληση του Γκιόκερες, έχει αρχίσει ήδη τις μεταγραφές για το καλοκαίρι, καθώς πριν λίγες ώρες ανακοίνωσε τον Γεωργιανό μέσο Γκιόργκι Κοτσορασβίλι με 5,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Λεβάντε, ενώ έχει συμφωνήσει και με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Άλισον Σάντος με 2,1 εκατομμύρια ευρώ από την Βιτόρια ντε Μπαΐα.

Παράλληλα, ο Άγιαξ, η Φούλαμ αλλά και η βραζιλιάνικη Μποταφόγκο έχουν βάλει τον 23χρονο στο στόχαστρό τους τον Γιώργο Βαγιαννίδη με τιμή εκκίνησης τα 10 εκατομμύρια ευρώ για όλες τις ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν.

Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη άνθρωπος της Σπόρτινγκ ήταν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης για να δει απο κοντά τον 23χρονο μπακ του «Τριφυλλιού» για τον αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική των πλει-οφ της Stoiximan Super League.