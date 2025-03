Ένα αεροπλάνο που ήταν εγγεγραμμένο στον αντιπρόεδρο της U.S. Bancorp (USB.N), Terry Dolan συνετρίβη στο Brooklyn Park της Μινεσότα το Σάββατο, ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, σύμφωνα με το Reuters.

H τράπεζα με έδρα τη Μινεσότα δήλωσε ότι το γραφείο του ιατροδικαστή δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν ο Dolan ήταν στο αεροσκάφος, αλλά «πιστεύουμε ότι ήταν». Εκτός από αντιπρόεδρος, ο Ντόλαν έγινε επικεφαλής στον τομέα δανείων το 2023, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε ότι ερευνά τη συντριβή ενός αεροσκάφους Socata TBM 700 το Σάββατο κοντά στο Μπρούκλιν Παρκ της Μινεσότα.

Το NTSB δήλωσε ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι μόνο ένα άτομο επέβαινε στο αεροσκάφος, αλλά δεν δημοσιοποιεί τις ταυτότητες των ατόμων που εμπλέκονται σε δυστυχήματα.

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Des Moines στην Αϊόβα και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Anoka County-Blaine όταν συνέβη η συντριβή, ανέφερε το CBS News, ανοίγει νέα καρτέλα, επικαλούμενο την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

🔴#EstáPasando| 🛩🇺🇸 Una avioneta monomotor se estrelló este sábado contra una casa en Brooklyn Park, Minnesota, EE.UU. causando un incendio que destruyó la vivienda, pero, la familia logró escapar sin lesiones, según lo informado. pic.twitter.com/isPaO8vhum — tunotacom (@tunota_com) March 29, 2025

Home on Fire after a Plane Crash in Brooklyn Park, Minneapolis. The plane is reported as a SOCATA TBM7 that had left Des Moines International Airport in Iowa it was going to Anoka County Blaine airport. Emergency Crews are on site. pic.twitter.com/sRSN67KefC — Sputnik (@VasBroughtToX) March 29, 2025

Submitted Ring video appears to show the plane diving into the residential Brooklyn Park neighborhood earlier this afternoon.

See more photos and video: https://t.co/vC6T1bMnpM pic.twitter.com/RAnh26vFYU — MN CRIME (@MN_CRIME) March 29, 2025

Η τελευταία του συνομιλία που είχε το αεροπλάνο με τον πύργο ελέγχου της Μινεσότα

Tο αεροσκάφος, ένα SOCATA TBM7, είναι μονοκινητήριο αεροσκάφος. To συγκεκριμένο είναι «επιχειρηματικό», δηλαδή είτε ανήκει σε εταιρεία, είτε ενοικιάζεται σε επιχειρηματίες.

Οι αξιωματούχοι που βρίσκονται στο σημείο δήλωσαν ότι δεν τραυματίστηκε κανείς μέσα στο σπίτι.

Στην τελευταία του συνομιλία με τον πύργο ελέγχου, ο πιλότος πήρε άδεια για προσγείωση και του ζητήθηκε να προσέχει το υψόμετρό του. Βέβαια η γωνία καθόδου με την οποία έπεσε, δεν υποδηλώνει συνηθισμένη λειτουργία αλλά έκτακτο περιστατικό.