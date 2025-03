Ο Ολυμπιακός και η μεγάλη μάχη για τo… Champions League (pic)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση σε ντέρμπι, κατατρόπωσε και τον Παναθηναϊκό με 4-2 και είναι αγκαλιά με τον τίτλο στη Super League.

Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν ξανά πως είναι η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα και ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους και στα play off για τον τίτλο, ενώ με πέντε αγωνιστικές να απομένουν είναι στο +10 από τη δεύτερη ΑΕΚ. Η Ένωση ηττήθηκε στην πρεμιέρα της από τον ΠΑΟΚ στην «Opap Arena» με 3-2, σε ένα ματς που προηγήθηκε με 2-0 και έβαλε και τον Δικέφαλο του βορρά στο παιχνίδι για τη δεύτερη θέση.

Ο «υπερυπολογιστής» του Football Metss Data κατέγραψε τις πιθανότητες για τη Super League μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής και ουσιαστικά έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα στην κορυφή, ενώ αναμένεται μεγάλη μάχη για την πολύτιμη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Συγκεκριμένα, συνεχίζει να θεωρεί την ΑΕΚ μεγάλο φαβορί για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στο Champions League, παρά το γεγονός ότι έχασε 12% μετά από την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Η Ένωση είναι στο 60%, ενώ οι Θεσσαλονικείς είχαν αύξηση 10% και πλέον βρίσκονται στο 15% για να κατακτήσουν εκείνοι τη 2η θέση.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός μετά την 4αρα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη βρίσκεται στο 23%, με οριακά αυξημένες πιθανότητες κατά 0,9% παρά την ήττα του, ενώ ο Ολυμπιακός δεν προσφέρεται καν για να χάσει τον τίτλο, κάτι που σημαίνει πως οι Πειραιώτες μετρούν αντίστροφα για να στεφθούν ξανά πρωταθλητές για 48η φορά στην ιστορία τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν ακόμη περισσότερο.

1. Ολυμπιακός 63

2. ΑΕΚ 53

3. Παναθηναϊκός 50

4. ΠΑΟΚ 49

