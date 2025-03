Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για «έγκλημα πολέμου» - Μετά την επίθεση σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Χάρκοβο.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικό νοσοκομείο, εμπορικό κέντρο, πολυκατοικίες και άλλους στόχους στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, αργά το Σάββατο, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 25, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι και ο ουκρανικός στρατός.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει στο Telelgram ότι μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται και στρατιωτικοί που υποβάλλονταν σε θεραπεία στο ιατρικό κέντρο.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διέπραξε «έγκλημα πολέμου» και ότι «παραβίασε τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», καταγγέλλοντας τον «σκόπιμο, στοχευμένο βομβαρδισμό» της ιατρικής εγκατάστασης.

Ο Όλεχ Σινιεχούμποφ, ο κυβερνήτης της περιοχής, δήλωσε ότι 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός 15χρονου κοριτσιού που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο από την επίθεση στο Χάρκοβο:

There’s a massive aerial attack on Kharkiv now as the Russian invaders go all out to kill and injure as many Ukrainians as possible. pic.twitter.com/AyR9VFXlCg

Μια ώρα πριν από την επίθεση στο Χάρκοβο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αναμένει ισχυρή αντίδραση από τις δυτικές χώρες στις σχεδόν καθημερινές ρωσικές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της.

Νωρίτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, και την κεντρική πόλη Κρίβι Ριχ, όπου τραυματίστηκαν άλλοι εννέα.

«Περιμένουμε μια απάντηση, μια σοβαρή απάντηση. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ισχυρή αντίδραση, ιδίως από την Αμερική, την Ευρώπη και όλους εκείνους στον κόσμο που βασίζονται στη διπλωματία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η αντίδραση της Ρωσίας στις προσπάθειες των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός ήταν ανεπαρκής «για πάρα πολύ καιρό» και ότι η Μόσχα πρέπει να πιεστεί για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει περισσότερα από 170 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας στόχους στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Κίεβο, Σούμι, Χάρκοβο και Χμελνίτσκι.

Throughout last evening and night, Russia attacked Ukraine with more than 170 drones, including over 100 Shaheds. This massive attack targeted the Dnipro, Kyiv, Sumy, Kharkiv, and Khmelnytskyi regions.

All night in Dnipro, the aftermath of this attack was being dealt with. As of… pic.twitter.com/LWZLXLqG7r

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2025