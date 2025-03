Ο… αλγόριθμος μίλησε: Αυτή θα είναι η τελική βαθμολογία της Euroleague – Το 73% του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην 32η αγωνιστική και ηττήθηκε από τη Μονακό στο ΣΕΦ, συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες ήττες στη Euroleague για πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 2021-22 και έπεσε στη 2η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-10, καθώς η Φενέρ τον έφτασε και τον πέρασε στην ισοβαθμία.

Ο Παναθηναϊκός έχασε επίσης από την Παρί στο ΟΑΚΑ και παρέμεινε τρίτος με 20-12, όμως τον ισοφάρισε η Μονακό, την οποία θα αντιμετωπίσει την επόμενη αγωνιστική στο Πριγκιπάτο, έχοντας χάσει το παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Αθήνα.

Το «Figurei8ht» και οι προσομοιώσεις που κάνει η σελίδα έβγαλε την τελική κατάταξη της regular season και τις θέσεις που προβλέπεται να καταλάβουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά και τους πιθανούς αντιπάλους των ομάδων στα playoffs της Euroleague.

Το μαθηματικό μοντέλο της σελίδας δίνει 73% πιθανότητες ο Ολυμπιακός να κάνει 24 νίκες και να τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια, αλλά και τους πράσινους να τερματίζουν εν τέλει εντός της τετράδας και στην τέταρτη θέση, παίρνοντας το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs. Αυτό σημαίνει πως θα κάνει 21 νίκες το οποίο έχει 56% πιθανότητες να συμβεί.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο τότε ο Ολυμπιακός θα περιμένει τον αντίπαλό του από τα play in της Euroleague, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται Εφές, Μπαρτσελόνα, Παρί και Ερυθρός Αστέρας, με τον νικητή της μίνι δοκιμασίας να τερματίζει 8ος και να αντιμετωπίζει τους Πειραιώτες.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη αν επιβεβαιωθεί αυτό θα αντιμετωπίσει σε σειρά best of five τη Μπάγερ Μονάχου του Γκόρντον Χέρμπερτ που σύμφωνα με τις προσομοιώσεις θα τερματίσει στην 5η θέση της κατάταξης.

📈 Euroleague simulation of Expected Wins by team as of Round 32

🖇️ card shows probabilities of expected wins by team.. 6-10 position is a very close race.

Simulation by @g_giase with 10k runs based on:

✅ Elo Score rankings (past 2 seasons)

✅ Net Advanced Rating (current… pic.twitter.com/XB64tNSuNL

— Figurei8ht (@Figurei8ht) March 29, 2025