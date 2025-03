Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ θα έχει συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, στη Μόσχα την 1η Απριλίου για να συζητήσουν την επίλυση της κατάστασης γύρω από την Ουκρανία, ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

«Την 1η Απριλίου, η Μόσχα θα φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Λαβρόφ και του Γουάνγκ Γι, μέλους του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ και υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία», ανέφερε το υπουργείο.

Οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες θα συζητήσουν τα πιο πιεστικά διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία, διευκρίνισε το υπουργείο, όπως αναφέρει το TASS.

Σύμφωνα με αυτό, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Κίνας θα συζητήσουν επίσης τις διμερείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επαφών μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών και των υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

At the invitation of Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Chinese Foreign Minister Wang Yi, also a member of the Political Bureau of the Communist Party of China Central Committee, will pay an official visit to Russia from March 31 to April 2, a foreign ministry spokesperson… pic.twitter.com/HXtJA8H3Av

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) March 28, 2025