«Το White Lotus το παράκανε!» Πανεπιστήμιο καταγγέλει τη σειρά για ένα t-shirt

Μετά από ένα τηλεοπτικό «τρίο αιμομιξίας» που προβλήθηκε στο πρόσφατο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του The White Lotus, τηλεθεατές εξέφρασαν την ενόχληση τους για την πολή του σεναρίου. Μαζί με αυτούς συμφωνεί και το Πανεπιστήμιο του Duke που καταγγέλει τη σειρά γιατί οι δύο χαρακτήρες τυχαίνει να είναι απόφοιτοι του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Η τρίτη σεζόν του δημοφιλούς τηλεοπτικού σόου που αφορά στις περιπέτειες μιας οικογένειας σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Ταϊλάνδη, έχει δυσαρεστήσει την πανεπιστημιακή κοινότητα του Duke στο Carinaol, North Durham.

(Ακολουθούν spoilers).

Στα πρόσφατα επεισόδια, ο Σάξον (o χαρακτήρας που υποδύεται ο Πάτρικ Σβατσενέγκερ) φίλησε τον μικρότερο αδερφό του και το ζευγάρι συμμετείχε σε ένα τρίο. Στο ίδιο επεισόδιο ο Τίμοθι (ο πατέρας των δύο αδελφών), ο οποίος ερευνάται από το FBI για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Σε μια σκηνή, κρατά ένα όπλο στο κεφάλι του ενώ φοράει ένα μπλουζάκι με το λογότυπο του Duke. Όλοι οι χαρακτήρες είναι απόφοιτοι του Duke στη σειρά.

Ο Φρανκ Τράμπλ, αντιπρόεδρος επικοινωνίας, μάρκετινγκ και δημοσίων υποθέσεων του Ντιουκ, δήλωσε στο Bloomberg ότι το πανεπιστήμιο δεν ενέκρινε τη χρήση του λογότυπου του – ιδιαίτερα τη σκηνή όπου ο Τίμοθι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

«Το White Lotus όχι μόνο χρησιμοποιεί την επωνυμία μας χωρίς άδεια, αλλά κατά την άποψή μας το χρησιμοποιεί σε εικόνες που είναι ανησυχητικές, δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας ή το ποιοι είμαστε, και απλώς το παρτραβά», είπε ο Tράμπλ. «Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στις πανεπιστημιουπόλεις. Καθώς οι εικόνες από την εκπομπή μοιράζονται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούμε την επωνυμία μας για να προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία και να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους ότι υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια».

Ο Τράμπλ είπε επίσης στους New York Times: «Tο Duke εκτιμά την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημιουργική αφήγηση, αλλά η ενδυμασία των χαρακτήρων που φέρει τα ομοσπονδιακά κατατεθέντα εμπορικά σήματα του Duke δημιουργεί σύγχυση και υποδηλώνει εσφαλμένα μια σύνδεση ή αποδοχή ή εμπορική σχέση εκεί που δεν υπάρχει».

Η εικόνα του Τίμοθι να κρατά το όπλο στο κεφάλι του έχει γίνει μιμίδιο ενόψει του March Madness, του εθνικού κολεγιακού πρωταθλήματος μπάσκετ του NCAA – στο οποίο η ομάδα του Duke, θεωρείται φαβορί για τη νίκη.

White Lotus just blessed us w an all-time meme if Duke loses early in the tournament (and for any brutal Duke loss thereafter) pic.twitter.com/pIsYiiozYL — glansberg (@bigpizzaguy) March 17, 2025

Στο X, ένας χρήστης έγραψε ότι θα ήταν «ένα μιμίδιο όλων των εποχών» εάν το Duke χάσει, σε ανάρτηση που άρεσε σε πολλούς χρήστες μαζεύοντας likes και retweets. To πανεπιστήμιο έκανε τη δική του ανάρτηση σημειώνοντας:

Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στις πανεπιστημιουπόλεις. Ο ανταγωνισμός είναι μέρος του March Madness, αλλά ορισμένες εικόνες είναι υπερβολικές. Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται υποστήριξη, καλέστε ή στείλτε μήνυμα στη Γραμμή για την Πρόληψη Αυτοκτονιών στο 988. 💙

Suicide is the second-leading cause of death on college campuses. Rivalry is part of March Madness, but some imagery goes too far. If you or someone you know needs support, call or text the Suicide Prevention Hotline at 988. 💙 — Duke University (@DukeU) March 25, 2025

Ωστόσο το Duke δεν μπορεί να κάνει πολλά για την παρουσία του στο show. Η Τζιν Φρόμερ, καθηγήτρια που ειδικεύεται στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, είπε στους New York Times ότι οι καλλιτέχνες προστατεύονται να χρησιμοποιούν εμπορικά σήματα για καλλιτεχνικούς και εκφραστικούς σκοπούς βάσει της πρώτης τροπολογίας του αμερικανικού συντάγματος.

«Από τη μία πλευρά, καταλαβαίνω ότι το Duke προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από αυτό», είπε η Φρόμερ. «Από την άλλη, εφιστούν την προσοχή σε αυτό».

Εκπρόσωπος του HBO αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα σε Bloomberg και New York Times.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια επωνυμία αντιμετωπίζει προβλήματα με μια τηλεοπτική εκπομπή.

Sex and The City might have just tanked Peloton, in the very first episode! #AndJustLikeThat pic.twitter.com/ABFEE7toyN — Cathryn Setz (@cathrynsetz) December 9, 2021

Το 2021, η εταιρεία ποδηλάτων γυμναστικής Peloton δυσαρεστήθηκε όταν ένας χαρακτήρας στο Sex and the City reboot And Just Like That… εμφανίστηκε να πεθαίνει από καρδιακή προσβολή μετά από άσκηση σε ένα από τα μηχανήματα τους.

Η Peloton είπε ότι αν και είχε εγκρίνει τη χρήση του ποδηλάτου του στο show «δεν γνώριζε το πλαίσιο». Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ισχυρίστηκε μάλιστα στη συνέχεια ότι το ποδήλατο μπορεί να κράτησε τον χαρακτήρα ζωντανό για περισσότερο.

This section of the Sex and the City 2021 reboot’s Wikipedia is so funny. Crazy week for Peloton. pic.twitter.com/okHnMPg2t6 — Lilly 🙂 (@mothcub_) February 19, 2024

Νωρίτερα φέτος, το Πανεπιστήμιο Pepperdine της Καλιφόρνια μήνυσε το Netflix και τη Warner Bros για παραβίαση εμπορικού σήματος, αφού μια φανταστική ομάδα μπάσκετ στην εκπομπή Running Point εμφανίστηκε χρησιμοποιώντας τα χρώματά τους και το όνομα της αθλητικής τους ομάδας. Ένας περιφερειακός δικαστής αποφάσισε υπέρ του Netflix και της Warner Bros.