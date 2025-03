Παναθηναϊκός: Sold out με τον Ερυθρό Αστέρα

Εν όψει της λήξης της κανονικής διάρκειας της Euroleague, ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για την τελευταία αγωνιστική.

Αν και απομένουν ακόμα δύο εβδομάδες για το παιχνίδι με τους Σέρβους, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν ήδη sold out, ενώ και για την προτελευταία αγωνιστική απέναντι στην Παρί, έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια.

Μάλιστα, αυτή θα είναι η δέκατη φορά φέτος που ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out, στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ.

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 💥

Strength in numbers: 𝟏𝟎 sold out games in EuroLeague’s regular season!

We’re more than ready for another epic #PAOFans’ show! 🤯 #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/Au5hmMkSuU

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 26, 2025