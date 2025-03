Το μήνυμα της UEFA για την 25η Μαρτίου και η αναφορά στο Euro 2004 (pic)

Η χώρα μας στις 25 Μαρτίου, γιορτάζει την επέτειο της επανάστασης του 1821, με την UEFA να στέλνει το δικό της μήνυμα για την μέρα μνήμης και υπερηφάνειας της Ελλάδας.

Σε αυτό, η ομοσπονδία του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη έστειλε τις ευχές της προς όλους του Έλληνες, ενώ έκανε αναφορά και στην κατάκτηση του UEFA Euro 2004 από την Εθνική ομάδα.

«Την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας γιορτάζουμε την ιστορία, το πάθος και το ποδοσφαιρικό πνεύμα των πρωταθλητών του EURO 2004, Ελλάδας! Από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες μια χαρούμενη μέρα! Από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες μια χαρούμενη μέρα!», ανέφερε στην ανάρτησή της UEFA.

On Greek Independence Day we celebrate the history, passion and footballing spirit of EURO 2004 champions, Greece! 🇬🇷

From the European football community we wish all Greeks a joyful day! pic.twitter.com/tnCfH3dZwo

— UEFA (@UEFA) March 25, 2025