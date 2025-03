Τουλάχιστον 230 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 350 τραυματίστηκαν στους ισραηλινούς εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο, Χαλίλ αλ Ντακράν, (στη φωτογραφία του Reuters/Stringer, επάνω, πτώματα στο νοσοκομείο Νάσερ από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Χαν Γιούνις).

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, ο Μαχμούντ Μπασάρ, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί είναι «παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι», οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις (νότια), οι περισσότεροι άλλοι στη Νουσέιρατ (κεντρικά) και στην πόλη της Γάζας (βόρεια).

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ) ανακοίνωσαν από κοινού πως διεξήχθησαν «εκτεταμένα πλήγματα» εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Με έγκριση της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας, «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας διεξάγουν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν μέσω Telegram.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Αμυνας της κυβέρνησής του, Ισραήλ Κατς, διέταξαν τις ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε «σθεναρή δράση» εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του πρώτου.

Ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ πως έβαλε μονομερώς τέλος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου.

Είχε υπάρξει διαβούλευση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και αυτήν του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτού εξαπολυθούν οι εκτεταμένοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

