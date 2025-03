Τουλάχιστον εκατό άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, και άλλοι τουλάχιστον 150 τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Τουλάχιστον 8 από τα θύματα, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε συνοικίες της πόλης της Γάζας, ανέφεραν τραυματιοφορείς στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Εγινε διαβούλευση ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ προτού εξαπολυθούν οι εκτεταμένοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί

💔🇵🇸 The children of Gaza are being SLAUGHTERED AGAIN by Israel! pic.twitter.com/i5HXWCemnS — The Saviour (@stairwayto3dom) March 18, 2025

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως εξαπολύθηκαν επίσης πλήγματα στον βορρά — στην Μπέιτ Λάχια, στην Μπέιτ Χανούν και αλλού.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ) ανακοίνωσαν από κοινού πως διεξήχθησαν «εκτεταμένα πλήγματα» εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Με έγκριση της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας, «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας διεξάγουν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν μέσω Telegram.

GAZA THIS NIGHT. NUMBER OF PALESTINIANS HAVE BEEN KILLED. pic.twitter.com/DNZTqksZz8 — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) March 18, 2025

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Αμυνας της κυβέρνησής του, Ισραήλ Κατς, διέταξαν τις ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε «σθεναρή δράση» εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του πρώτου.

Στην ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επικαλείται το ότι η Χαμάς αρνήθηκε επανειλημμένα ν’ αφήσει ελεύθερους τους ομήρους που απομένουν και απέρριψε τις προτάσεις που της έγιναν από την ισραηλινή πλευρά στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

«Μονομερώς τέλος στη συμφωνία»

Ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ πως έβαλε μονομερώς τέλος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου.

Gaza is being bombarded as we speak. The humiliating and awful ceasefire is finally over. pic.twitter.com/wwZNsRxtR9 — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) March 18, 2025

Με χωριστή ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως ξανάρχισαν την «επίθεση» εναντίον αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακο.

Είχε υπάρξει διαβούλευση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και αυτήν του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτού εξαπολυθούν οι εκτεταμένοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Πηγή: ΑΠΕ