Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η συζήτηση ήταν «πολύ παραγωγική».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια «άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός», αλλά «η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να θέτει όρους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι μίλησε με τον Γάλλο ομόλογό του για τη «διαμόρφωση σαφών εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία.

«Η θέση της Γαλλίας στο θέμα αυτό είναι πολύ συγκεκριμένη και την υποστηρίζουμε πλήρως. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να συντονίζουμε τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους εταίρους μας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

I spoke with President of France @EmmanuelMacron. As always, it was a very constructive conversation.

We discussed the results of the leaders’ online meeting that took place on Saturday. The coalition of countries willing to work with us to bring about a just and lasting peace… pic.twitter.com/5oy1yheKnV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2025