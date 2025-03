Πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της πόλης Κότσανι, στη Βόρεια Μακεδονία όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Λιούπτσο Κότσεφσκι.

Μέχρι στιγμής 59 είναι οι νεκροί ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 159. Από τους 59 νεκρούς, οι 35 έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Οι 31 είναι από την πόλη Κότσανη, οι τέσσερις είναι από το Στιπ.

«Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» και λαμβάνονται καταθέσεις από κάποια άτομα, είπε ο Κότσεφσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από την οροφή της ντισκοτέκ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό.

Αφού επισκέφθηκε τους τραυματίες σε ένα νοσοκομείο των Σκοπίων, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκαβα, ντυμένη στα μαύρα και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε ότι οι αρχές είναι έτοιμες να κάνει τα πάντα για να βοηθήσουν τα θύματα. «Απλώς, δεν μπορώ να το καταλάβω… τι καταστροφή, τι τραγωδία…» είπε.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Πάντσε Τοσκόφσκι, έχουν εκδοθεί τέσσερα εντάλματα συλλήψεως για άτομα που φέρεται να εμπλέκονται με τον χώρο που συνέβη το δυστύχημα.

Παράλληλα το απόγευμα η κυβέρνηση της γείτονας χώρας θα αποφασίσει επταήμερο πένθος.

Θα ληφθεί επίσης απόφαση για επείγουσα έρευνα σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, τις ντίσκο και τα εστιατόρια που διοργανώνουν πάρτι, με τις Αρχές να προχωρούν σε έκτακτους ελέγχους.

#Breaking

Death toll up to 59

Arrest warrants out for 4 people connected with blaze

📌59 DEAD & over 100 injured in night club fire tragedy says North Macedonia’s Interior Minister

Blaze extinguished by firefighters#Kočani #North_Macedonia#Club_Pulse pic.twitter.com/bBHnEnT9d7

— ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) March 16, 2025