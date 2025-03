Ήρθε η ώρα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας – Τι ζητάνε οι πολίτες της ΕΕ και τι ισχύει στην Ελλάδα

Aπογοητευτικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), στο τελευταίο μηνιαίο δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Πέρα από το γεγονός ότι η πλειονότητα των εργαζομένων δεν καλύπτονται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, ακόμα και οι επιχειρησιακές ΣΣΕ που υπογράφηκαν το 2024 καλύπτουν λιγότερο από το 7% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι από αυτές τα δύο τρίτα έχουν μηδενικές αυξήσεις μισθών, ενώ το ένα τρίτο έχει πολύ μικρές αυξήσεις κάτω του πληθωρισμού (κατά μέσο όρο 2%)

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενόσω ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδας προτείνει επέκταση των ΣΣΕ, διαπιστώνοντας ότι έχουν θετική επίδραση στην αύξηση των μισθών.

Την ίδια στιγμή, νέα έρευνα της συνομοσπονδίας συνδικάτων UNI Europa, καταγράφει το πλειοψηφικό αίτημα των ευρωπαίων πολιτών για ενίσχυση των ΣΣΕ μέσω και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργου και υπηρεσιών. Η UNI Europa εκπροσωπεί 7 εκατομμύρια εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών, από 272 κλαδικά συνδικάτα, σε 50 χώρες, από τους κλάδους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Ευρώπης: Το εμπόριο, τις υπηρεσίες φροντίδας, τις τράπεζες, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, τα ΜΜΕ και τον πολιτισμό, τον τουρισμό-φιλοξενία κ.λπ. Μέλος της UNI Europa είναι η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ελληνική οικονομία, το 2024 υπογράφηκαν 238 νέες συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης, που κάλυπταν 171.161 εργαζόμενους. Από αυτές μόνο οι 82 προέβλεπαν έστω μικρές αυξήσεις μισθών, ενώ οι υπόλοιπες δεν προέβλεπαν καμία μισθολογική μεταβολή. Το 2023, υπογράφηκαν 209 νέες συμφωνίες σε επίπεδο επιχείρησης, που κάλυπταν 137.179 εργαζόμενους, από τις οποίες οι 59 προέβλεπαν αυξήσεις μισθών, ενώ οι υπόλοιπες δεν προέβλεπαν καμία αλλαγή.

Καλύτερες μισθολογικές συνθήκες εξασφαλίζουν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες όμως είναι μετρημένες στα δάχτυλα.

Ενδεικτικά η ΤτΕ αναφέρει:

Με βάση εκτιμήσεις της ΓΣΕΕ, υπολογίζεται ότι καλύπτονται από ΣΣΕ λιγότερο από το 30% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος για κάλυψη άνω του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με βάση την οδηγία της ΕΕ για αξιοπρεπείς μισθούς, μοιάζει εξαιρετικά μακρινός ως άπιαστος. Πόσο μάλλον όταν το σχέδιο δράσης για την ενθάρρυνση υπογραφής ΣΣΕ που προβλέπει ο νέος νόμος του υπουργείου Εργασίας για τον κατώτατο μισθό, πηγαίνει… με τον αραμπά.

BREAKING: A survey commissioned by UNI Europa finds that a large majority of EU citizens (72%) are in favour of public procurement that strengthens workers’ livelihoods through collective bargaining.

This is a clear signal to the European Commission.https://t.co/3djmF9Tdue

— UNI Europa (@UNI_Europa) March 4, 2025