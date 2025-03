Ο Σερ Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, είπε σε συνέντευξή του στο BBC το πρωί της Κυριακής ότι θα εργαστεί μαζί με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Γαλλίας για να παρουσιάσουν «ένα σχέδιο για να σταματήσουν οι μάχες».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι για το σχέδιο μπορεί να συνεργαστούν «πιθανώς και άλλος ένας ή δύο» ηγέτες. Στη συνέχεια «θα συζητήσουμε το σχέδιο με τις ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Ο Στάρμερ μίλησε για τις τρεις προϋποθέσεις που χρειάζονται για μια βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία:

«Και τα τρία» χρειάζονται να ισχύουν για να εξασφαλίζουν την ειρήνη, είπε ο Στάρμερ.

«Δεν μπορείς να έχεις μια συμφωνία που καταρρέει και γι’ αυτό ανησυχεί ο Ζελένσκι», είπε, πριν προσθέσει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «δικαίως ανησυχεί» ότι μια προτεινόμενη συμφωνία «πρέπει να κρατήσει».

Ερωτηθείς σχετικά με το ποια θα είναι η «διαχωριστική γραμμή» στο έδαφος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Στάρμερ αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας μόνο: «Αυτό είναι προφανώς ένα θέμα προς συζήτηση».

