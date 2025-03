Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν ένα ανώτερο στέλεχος του συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν, σε μια επίθεση που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου στη Συρία.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε ότι αμερικανικές δυνάμεις σε «αεροπορικό πλήγμα ακριβείας στη βορειοδυτική Συρία» «στόχευσαν και σκότωσαν τον Μουμάχμεντ Γιουσούφ Ζίγια Ταλάχ, ανώτερο στρατιωτικό ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν».

«Η αεροπορική επιδρομή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της CENTCOM, μαζί με τους εταίρους της στην περιοχή, να διαταράξει και να υποβαθμίσει τις προσπάθειες των τρομοκρατών να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον αμάχων και στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ, των συμμάχων μας και των εταίρων μας σε ολόκληρη την περιοχή και πέραν αυτής» όπως δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

«Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε αμείλικτα αυτούς τους τρομοκράτες προκειμένου να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και το προσωπικό των ΗΠΑ, των συμμάχων και των εταίρων μας στην περιοχή», δήλωσε ο στρατηγός Έρικ Κουρίλα, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Η μικρή τζιχαντιστική παράταξη Χουράς αντ Ντιν, ο συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα, ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου τη διάλυσή της, εξηγώντας πως έλαβε την απόφαση αυτή μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria

On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025