Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι σκότωσαν ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, τον Αμπού Γιουσίφ στη Συρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ), ο Γιουσίφ ή αλλιώς Μαχμούντ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στα ανατολικά της χώρας.

Μαζί του σκοτώθηκε και άλλο ένα στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria

On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T

