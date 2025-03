Η τρίτη και… φαρμακερή, οι 12 τίτλοι και τα χρήματα που κέρδισε ο Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι (vids)

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τον τελικό του Ντουμπάι με τον Φέλιξ Οζιέ Αλιασίμ, με τον Ελληνα τενίστα να επικρατεί εύκολα με 2-0 σετ του Καναδού (6-3, 6-3) και να κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του διοργάνωση επιπέδου ATP 500.

Ο συμπατριώτης ήταν φανταστικός και έκανε… πλάκα στον αντίπαλό του, ο οποίος παρότι ήταν σε φόρμα δεν κατάφερε να πάρει ούτε σετ απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά. Χωρίς καμία αμφιβολία αυτή ήταν η καλύτερη εμφάνιση του 26χρονου στη φετινή σεζόν, αλλά και μια από τις καλύτερες των τελευταίων ετών, με τον Ελληνα τενίστα να επιστρέφει σε υψηλές πτήσεις και στις κούπες, μετά τον Απρίλιο του 2024 και το Μόντε Κάρλο.

Ο Τσιτσιπάς μετά από 11 χαμένους τελικούς σε επίπεδο ATP 500 κατάφερε να πάρει τον πρώτο του τίτλο σε αυτή τη βαθμίδα και την ερχόμενη Δευτέρα (3/3) θα μπει ξανά στην κορυφαία 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, αφού με τους 500 βαθμούς που συνέλεξε στο Ντουμπάι θα ανέβει από το Νο.11 στο Νο.9, έχοντας 3405 πόντους. Εκτός από τους βαθμούς και το τρόπαιο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάρει φυσικά και χρηματικό έπαθλο, με τον συμπατριώτη μας να βάζει στον τραπεζικό του λογαριασμό 605.530 δολάρια, που ισοδυναμούν με 583.500 ευρώ.

Η τρίτη συμμετοχή του Τσιτσιπά σε τελικό στο Ντουμπάι ήταν και η… φαρμακερή, με τον Ελληνα τενίστα να διευρύνει το ρεκόρ του απέναντι στον Φέλιξ Οζιέ Αλιασίμ (7-3) και να αναδεικνύεται πρωταθλητής στο Dubai Tennis Championships.

Well-deserved moment 🏆👏@steftsitsipas raises the Dubai trophy for the first time, after his 3rd Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/ew72tLVdt1

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2025