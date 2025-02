Ρωσία: Η προσάρτηση των ουκρανικών εδαφών είναι «αδιαπραγμάτευτη» – Λέει ότι επανακατέλαβε οικισμό στο Κουρσκ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι δεν περιμένει «εύκολες και γρήγορες» αποφάσεις στις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον, παρά την προσέγγιση που επιταχύνεται εδώ και δύο εβδομάδες από τους προέδρους της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Κανένας δεν περιμένει ότι οι λύσεις θα είναι εύκολες και γρήγορες», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ καλωσόρισε την προθυμία, όπως είπε, του προέδρου Τραμπ «να ακούσει τους άλλους».

«Είναι πολύ σημαντικό», υπογράμμισε ενώ δήλωσε επίσης ότι ένα θέμα ενδεχόμενης αμερικανορωσικής συνεργασίας θα ήταν η εξόρυξη πόρων στην Αρκτική.

The main points from Dmitry Peskov’s statements this morning:

▪ The situation in the Ukrainian conflict is dire, no one expects easy and quick solutions, Peskov said in response to a question from TASS;

▪ The press secretary of the Russian president, answering a question… pic.twitter.com/CSuyhkEPYS

